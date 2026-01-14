ASUS показала мощную плату PRO W890

Компания ASUS продемонстрировала материнскую плату нового поколения для рабочих станций на базе сокета LGA 4710, которая предназначена для процессоров Intel Granite Rapids-WS. Плата ASUS PRO W890 получила 8 слотов DDR5 DIMM и предусматривает 2 варианта платформы. В версии Mainstream поддерживается 4-канальная память и до 80 линий PCIe 5 поколения, а в конфигурации Expert — 8-канальная память и до 96 линий PCIe 5 поколения. Показанная ASUS плата относится именно к варианту Expert и ориентирована на максимально производительные рабочие станции — она оснащена 8 слотами DDR5 с поддержкой до 2 ТБ оперативной памяти, а также 7 слотами PCIe x16 с усиленной стальной конструкцией, что позволяет установить до 7 однослотовых видеокарт или 4 двухслотовых ускорителя с охлаждением в виде турбины.

Для накопителей предусмотрено 4 разъёма M.2 формата PCIe 5 x4, каждый из которых оснащён собственным радиатором охлаждения. Процессор W890 охлаждается крупным активным вентилятором, дополнительно доступны 4 порта SATA III и 2 разъёма SlimSAS. Подсистема питания выглядит крайне серьёзно и включает четыре 8-пиновых разъёма, два 4-пиновых и массивный 24-контактный ATX-разъём. Для удобства диагностики на плате предусмотрены кнопки включения и перезагрузки, а также светодиод DEBUG. Правда, стоимость данной платы производитель пока что не сообщает, но продукт явно дорогостоящий и не предназначен для массового потребителя. Это штука для энтузиастов.
MSI представила Portal X для управлением RGB из браузера…
MSI представила новое программное решение под названием Portal X, которое представляет из себя более лёгк…
Представлена MoDT-плата Minisforum BD895i SE…
Компания Minisforum пополнила ассортимент MoDT-материнских плат моделью BD895i SE типоразмера ITX, котора…
Представлена плата Colorful iGame X870E Vulcan OC V14…
Компания Colorful пополнила ассортимент флагманских материнских плат моделью iGame X870E Vulcan OC V14, к…
Gigabyte представила материнскую плату со вставками из дерев…
Компания Gigabyte, один из крупнейших производителей материнских плат, видеокарт и компьютерных решений, …
Представлен одноплатный ПК Aaeon PICO-ARU4 на Core Ultra 20…
Компания Aaeon пополнила ассортимент одноплатных компьютеров моделью PICO-ARU4 типоразмера Pico-ITX, кото…
Представлен одноплатный ПК Aaeon HPC-ARHm…
Компания Aaeon пополнила ассортимент одноплатных ПК моделью HPC-ARHm, которая представляет типоразмер COM…
B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор и тесты материнской платыB850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор и тесты материнской платы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor