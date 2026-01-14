ASUS показала мощную плату PRO W890

Компания ASUS продемонстрировала материнскую плату нового поколения для рабочих станций на базе сокета LGA 4710, которая предназначена для процессоров Intel Granite Rapids-WS. Плата ASUS PRO W890 получила 8 слотов DDR5 DIMM и предусматривает 2 варианта платформы. В версии Mainstream поддерживается 4-канальная память и до 80 линий PCIe 5 поколения, а в конфигурации Expert — 8-канальная память и до 96 линий PCIe 5 поколения. Показанная ASUS плата относится именно к варианту Expert и ориентирована на максимально производительные рабочие станции — она оснащена 8 слотами DDR5 с поддержкой до 2 ТБ оперативной памяти, а также 7 слотами PCIe x16 с усиленной стальной конструкцией, что позволяет установить до 7 однослотовых видеокарт или 4 двухслотовых ускорителя с охлаждением в виде турбины.

Для накопителей предусмотрено 4 разъёма M.2 формата PCIe 5 x4, каждый из которых оснащён собственным радиатором охлаждения. Процессор W890 охлаждается крупным активным вентилятором, дополнительно доступны 4 порта SATA III и 2 разъёма SlimSAS. Подсистема питания выглядит крайне серьёзно и включает четыре 8-пиновых разъёма, два 4-пиновых и массивный 24-контактный ATX-разъём. Для удобства диагностики на плате предусмотрены кнопки включения и перезагрузки, а также светодиод DEBUG. Правда, стоимость данной платы производитель пока что не сообщает, но продукт явно дорогостоящий и не предназначен для массового потребителя. Это штука для энтузиастов.