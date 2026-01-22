ASUS уже обновила BIOS под процессоры Arrow Lake Refresh

Хотя компания Intel пока что не представила обновлённые Arrow Lake, ASUS заранее подготовила свои платы 800-й серии к работе с этими процессорами. Сегодня компания сообщила об этом в своих социальных сетях, подтвердив, что платы будут «BIOS-Ready». Это означает, что пользователи, планирующие апгрейд или покупку процессоров Intel Arrow Lake Refresh, также известных как Core Ultra Plus, смогут рассчитывать на полную совместимость сразу после выхода этих чипов. Кроме того, ASUS выпустит обновления BIOS для ряда материнских плат уже в конце этого месяца, включая рабочую платформу W880, а также массовые решения 800 серии для потребителей вроде Z890, B860 и базового H810. При этом сама Intel до сих пор официально не анонсировала Arrow Lake Refresh и практически не комментирует их существование.

Тем не менее в утечках уже неоднократно появлялись различные модели из этой линейки, так что сомнения в скором релизе нет и быть не может. Речь идёт о Core Ultra 5 250K Plus, Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 9 290K Plus, которые, по слухам, предложат либо увеличенное количество ядер, либо более высокие частоты буста по сравнению с текущими процессорами семейства Arrow Lake. Предполагается, что Intel может запустить эти новинки в марте или апреле, однако производители материнских плат, как видно, уже заранее готовят BIOS, чтобы обеспечить полную совместимость. И это на самом деле касается не только ASUS — другие крупные бренды тоже работают в этом направлении.