ASUS изучает проблему Ryzen 7 9800X3D на мат. платах X870E и X870

Недавно в сети появилась информация о случаях, когда материнские платы ASUS X870E и X870 влияли на работу процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D. На Reddit можно найти немало подобных жалоб от реальных владельцев. И сегодня компания ASUS выпустила своё первое официальное заявление по этому поводу. Компания сообщила, что запустила внутреннюю проверку в связи с поступившими сообщениями и в то же время просит всех пользователей обновить свои платы до последней версии BIOS для обеспечения стабильной работы. Для тех, кто столкнулся с проблемами, ASUS рекомендует обратиться в службу поддержки.

«Мы осведомлены о недавних сообщениях, касающихся процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D и материнских плат ASUS серии AMD 800, и незамедлительно начали внутреннее расследование. Наши команды проводят профилактические проверки совместимости и производительности продукции, тесно сотрудничая с AMD для подтверждения заявленных случаев и обеспечения стабильности и качества. Мы стремимся предоставить своевременные решения, чтобы наши продукты и услуги соответствовали ожидаемым стандартам», — заявили в ASUS. Однако проблемы с Ryzen 7 9800X3D касаются не только ASUS — ASRock также оказалась в центре внимания по той же причине. Возможно, дело не только в материнских платах, но и в процессоре, но пока что никаких официальных комментариев от AMD по этому вопросу не поступало. Возможно, компания даст больше данных после завершения расследования по этому вопросу.
