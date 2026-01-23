ASUS изучает проблему Ryzen 7 9800X3D на мат. платах X870E и X870

«Мы осведомлены о недавних сообщениях, касающихся процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D и материнских плат ASUS серии AMD 800, и незамедлительно начали внутреннее расследование. Наши команды проводят профилактические проверки совместимости и производительности продукции, тесно сотрудничая с AMD для подтверждения заявленных случаев и обеспечения стабильности и качества. Мы стремимся предоставить своевременные решения, чтобы наши продукты и услуги соответствовали ожидаемым стандартам», — заявили в ASUS. Однако проблемы с Ryzen 7 9800X3D касаются не только ASUS — ASRock также оказалась в центре внимания по той же причине. Возможно, дело не только в материнских платах, но и в процессоре, но пока что никаких официальных комментариев от AMD по этому вопросу не поступало. Возможно, компания даст больше данных после завершения расследования по этому вопросу.