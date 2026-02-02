Raspberry Pi повышает цены на одноплатные компьютеры

После первоначального повышения цен, объявленного 2 месяца назад, Raspberry Pi снова увеличивает стоимость ряда своих одноплатных компьютеров. Как заявил сегодня генеральный директор Raspberry Pi Эбен Аптон, за последний квартал стоимость некоторых компонентов выросла более чем в два раза. В результате компания вынуждена пойти на дополнительное повышение цен, которое затронет все модели Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi 5, а также Compute Module 4 и Compute Module 5 с объёмом памяти 2 ГБ и выше. В декабре цены на Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi 5 уже выросли в диапазоне от 5 до 25 долларов в зависимости от объёма оперативной памяти, а версия Compute Module 5 с 16 ГБ подорожала сразу на 20 долларов.

В ближайшее время стоимость этих же устройств увеличится повторно: на 10 долларов для конфигураций с 2 ГБ памяти, на 15 долларов для моделей с 4 ГБ, на 30 долларов для вариантов с 8 ГБ и на 60 долларов для версий с 16 ГБ оперативной памяти. Текущее повышение цен не затрагивает Raspberry Pi 5 с 1 ГБ памяти, версию Raspberry Pi 4 с 1 ГБ, а также моноблочный ПК Raspberry Pi 400. Оно также не касается Raspberry Pi 3, Raspberry Pi Zero и других более старых продуктов, поскольку, по словам Аптона, у компании имеется запас памяти LPDDR2 на несколько лет вперёд. При этом представитель компании заявил, что не может гарантировать, что это последнее повышение цены в текущем году, так как если оперативная память опять подорожает, компания будет вынуждена следовать за новыми трендами индустрии.
