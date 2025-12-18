Представлена MoDT-плата Minisforum BD895i SE

Компания Minisforum пополнила ассортимент MoDT-материнских плат моделью BD895i SE типоразмера ITX, которая может похвастаться предустановленным 16-ядерным чипом AMD Ryzen 9 8945HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц. Новинка также характеризуется двумя слотами для оперативной памяти DDR5 с частотой до 5600 МГц суммарным объемом 96 ГБ, двумя разъёмами M.2 с поддержкой PCIe 4.0 x4 (суммарно до 4 ТБ), слотом PCIe 5.0 x16 для установки дискретного графического адаптера, интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C, несколькими портами USB Type-A и аудиогнездами. Цена платы составляет 425 долларов.

