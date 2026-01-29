Maxsun представила мат. плату с Wi-Fi 7 и мощной подсистемой питания

Материнская плата MS-Terminator B850M PRO II WIFI7 от компании Maxsun получила поддержку новейших процессоров AMD Ryzen и, несмотря на форм-фактор microATX, оснащается мощной подсистемой питания 12+2+1, рассчитанной на процессоры с энергопотреблением до 300 Вт. Это означает, что плата без проблем справится даже с таким флагманом, как Ryzen 9 9950X3D. Помимо этого, модель получила обновлённые возможности подключения, включая Wi-Fi 7, проводную сеть Ethernet 2.5G (2,5 Гбит/сек) и Bluetooth 5.4, а также оснащена двумя слотами M.2 PCIe 5.0 x4 и одним слотом M.2 PCIe 4.0 x4.

Так как это материнская плата формата microATX, Maxsun MS-Terminator B850M PRO II WIFI7 предлагает один слот PCIe 5.0 x16 и один слот PCIe 4.0 x4 для карт расширения, а также 4 стандартных слота DDR5 DIMM с поддержкой до 192 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой до DDR5-8000. В основе сетевых возможностей лежат контроллер Realtek RTL8125D с пропускной способностью 2,5 Гбит/сек и модуль MTK MT7825 Wi-Fi 7, а за звук отвечает кодек Realtek ALC897. Плата поддерживает до 16 USB-портов, включая 2 порта USB Type-C 10 Гбит/сек на передней и задней панелях. Также Maxsun оснастила MS-Terminator B850M PRO II WIFI7 полностью переработанным BIOS с новым интерфейсом PTM UI. Он был создан с нуля и получил более удобную навигацию, увеличенные иконки, больше элементов управления и дизайн, вдохновлённый мобильными интерфейсами, что делает работу с настройками заметно проще и быстрее.
