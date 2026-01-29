Maxsun представила мат. плату с Wi-Fi 7 и мощной подсистемой питания

Так как это материнская плата формата microATX, Maxsun MS-Terminator B850M PRO II WIFI7 предлагает один слот PCIe 5.0 x16 и один слот PCIe 4.0 x4 для карт расширения, а также 4 стандартных слота DDR5 DIMM с поддержкой до 192 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой до DDR5-8000. В основе сетевых возможностей лежат контроллер Realtek RTL8125D с пропускной способностью 2,5 Гбит/сек и модуль MTK MT7825 Wi-Fi 7, а за звук отвечает кодек Realtek ALC897. Плата поддерживает до 16 USB-портов, включая 2 порта USB Type-C 10 Гбит/сек на передней и задней панелях. Также Maxsun оснастила MS-Terminator B850M PRO II WIFI7 полностью переработанным BIOS с новым интерфейсом PTM UI. Он был создан с нуля и получил более удобную навигацию, увеличенные иконки, больше элементов управления и дизайн, вдохновлённый мобильными интерфейсами, что делает работу с настройками заметно проще и быстрее.