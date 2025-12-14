Представлена плата Colorful iGame X870E Vulcan OC V14

Компания Colorful пополнила ассортимент флагманских материнских плат моделью iGame X870E Vulcan OC V14, которая предназначена для чипов Ryzen с разъемом AM5. Новинка характеризуется размещенным около ОЗУ экраном с кнопками, двумя слотами для оперативной памяти DDR5-10000 и выше, 22-фазной подсистему питания, множеством кожухов, некоторые из которых нужны чисто для дизайна, пятью слотами для твердотельных накопителей формата M.2 (три с поддержкой PCIe 5.0), двумя портами USB4 и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.

