ASUS представил игровой маршрутизатор TUF Gaming AX3000 V2

Сегодня ASUS представила беспроводной маршрутизатор TUF Gaming AX3000 V2. Маршрутизатор Wi-Fi 6 отличается не только характерным для продуктов TUF Gaming дизайном, но и долговечностью благодаря многоуровневым радиаторам для различных горячих компонентов с «наноуглеродным покрытием».

В качестве маршрутизатора его характеристики довольно распространены — вы получаете скорость до 2,4 Гбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 576 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Проводная сеть состоит из порта WAN 2,5 GbE и четырех портов LAN 1 GbE, из которых два порта могут быть объединены в канал 2 Гбит/с при сопряжении с машиной, имеющей два порта 1 GbE.

Вы также получаете порт USB 3.x типа A со скоростью 5 Гбит/с, который может превратить любое запоминающее устройство USB в общий сетевой ресурс или использоваться для совместного использования принтера.

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