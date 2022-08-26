ASUS представила Mesh WiFi-систему ROG Rapture GT6

Игровое подразделение ASUS Republic of Gamers анонсировала Mesh WiFi-систему ROG Rapture GT6.

Это трехдиапазонная система WiFi 6 способна обеспечить пропускную способность до 10 000 Мбит/с, благодаря двум диапазонам 5 ГГц со скоростью 4804 Мбит/с и диапазону 2,4 ГГц со скоростью 574 Мбит/с. Устройство способно покрывать площадь до 540 кв. м. ROG Rapture GT6 выполнен в футуристическом стиле, подчеркнутый логотипом Aura RGB и вентиляционными отверстиями. Маршрутизатор поступит в продажу в двух цветах: черный и белый. Модель оснащена девятью внутренними антеннами для улучшения сигнала и устранения мертвых зон Wi-Fi. В ROG Rapture GT6 используется технология RangeBoost Plus.

Mesh-система ASUS ROG Rapture GT6 выйдет в четвертом квартале 2022 года. Цена модели не раскрыта.