ASUS представила флагманский роутер ROG Rapture GT-BE98

В последнее время современные технологии делают упор на очень внушительную скорость передачи данных. Например, фильмы сейчас уже качают в 4К, а они весят по 90 гигабайт, видеоигры весят безумно много пространства и при этом постоянно обновляются, так что пользователю приходится постоянно что-то качать из интернета. Соответственно, производители компьютерных комплектующих выпускают более производительные системы, чтобы пользователь не ждал, пока его игра скачается или фильм отправится на накопитель. Например, ASUS представила роутер ROG Rapture GT-BE98, который поддерживает Wi-Fi 7 и позволяет передавать контент на скорости 25 ГБ/сек. Это очень много — сейчас не каждый интернет-провайдер способен предоставить такую скорость подключения.

Благодаря этому пользователь получает возможность с комфортом играть по беспроводной сети, загружать различный контент, получать море удовольствия от стриминга или просмотра фильмов в онлайне. Правда, стоит такое удовольствие весьма внушительных денег, так что если вы давно мечтали о флагманском решении и хотите получить действительно лучшее из лучшего, то стоит присмотреться к модели ROG Rapture GT-BE98. Это буквально топовый роутер, у которого нет конкурентов на рынке и с поддержкой Wi-Fi 7 вы получите запас прочности на годы вперёд. И это, конечно, не может не радовать, потому что роутер за такие деньги покупаются явно не на один год — его хочется эксплуатировать долго, лет пять как минимум.