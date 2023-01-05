ASUS представила геймпад ROG Raikiri Pro

На выставке CES 2023 многие производители электроники решили порадовать аудиторию контроллерами для геймеров — кто-то показал новые мышки или клавиатуры, а компания ASUS приняла решение выпустить свой новый геймпад ROG Raikiri Pro, который выглядит очень привлекательно и предоставляет несколько весьма полезных функций. Например, у геймпада на лицевой панели расположен небольшой OLED-дисплей, на который можно выводить различные изображения — состояние батареи, состояние микрофона или подключения, различные пользовательские картинки и не только. Правда, пока что устройство достаточно простое, так что дисплей чёрно-белый и разрешение там очень низкое, что не позволяет очень уж сильно кастомизировать новинку.

При этом устройство позволяет геймеру гибко настраивать различные параметры гаджета, чтобы контролировать чувствительность курков, назначать действия на клавиши и не только. В этом плане геймпад ничем не отличается от других профессиональных геймпадов на рынке, но без гибкой настройки называть устройство Pro-версией было бы неправильно. К сожалению, компания пока что не горит желанием называть цену ASUS ROG Raikiri Pro, так что мы не можем даже приблизительно сравнить устройство с конкурентами. Вероятно, геймпад с OLED-дисплеем не может быть доступным, так что ожидайте стоимость на уровне других флагманских устройств. Пока что ждём конкретики, но выглядит новинка очень привлекательно и сразу привлекает к себе внимание.