ASUS представила геймпад ROG Raikiri Pro

При этом устройство позволяет геймеру гибко настраивать различные параметры гаджета, чтобы контролировать чувствительность курков, назначать действия на клавиши и не только. В этом плане геймпад ничем не отличается от других профессиональных геймпадов на рынке, но без гибкой настройки называть устройство Pro-версией было бы неправильно. К сожалению, компания пока что не горит желанием называть цену ASUS ROG Raikiri Pro, так что мы не можем даже приблизительно сравнить устройство с конкурентами. Вероятно, геймпад с OLED-дисплеем не может быть доступным, так что ожидайте стоимость на уровне других флагманских устройств. Пока что ждём конкретики, но выглядит новинка очень привлекательно и сразу привлекает к себе внимание.