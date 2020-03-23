ASUS представила игровой компьютер ROG Strix GA35 G35DX

ASUS ROG Strix GA35-G35DX мощная игровая система. Компания ASUS решила оснастить ПК процессором AMD Ryzen 7 3700X или Ryzen 9 3950X, в зависимости от комплектации.

Графический процессор также предоставляет выбор клиенту, начиная от NVIDIA GeForce RTX 2060 вплоть до NVIDIA GeForce RTX 2080Ti. ROG Strix GA35-G35DX будет оснащен памятью DDR4 с частотой 3200 МГц до 64 ГБ.

Из дополнительных функций стоит отметить режим Stealth Power, режим способен сводить шум вентиляторов к минимуму в случае низкой активности системы. Более подробные характеристики доступны на сайте компании ASUS.