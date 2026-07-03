ASUS представила внешний SSD в формате флешки

Компания ASUS представила новое портативное устройство для хранения данных — Adol High Speed Solid State USB Drive. По сути это обычная флешка, однако в основе используется твердотельная память, что позволяет добиться более высокой скорости передачи данных по сравнению с традиционными USB-накопителями. Конструкция устройства выполнена в формате с двумя разъёмами — с одной стороны расположен стандартный USB Type-A, а с другой — USB Type-C. Такое решение позволяет подключать накопитель как к старым Десктопным компьютерам, так и к современным смартфонам, планшетам и ноутбукам без использования переходников.

Корпус накопителя изготовлен из металла, он достаточно компактный, а вес составляет 42,9 грамма. Благодаря компактным габаритам устройство удобно носить с собой, также предусмотрен встроенный механизм защитного колпачка, который закрывает разъёмы, когда накопитель не используется. При этом накопитель использует интерфейс USB 3.2 Gen 2 и обеспечивает последовательную скорость чтения до 500 МБ/сек. Хотя это меньше, чем у полноразмерных внешних SSD, такие показатели соответствуют классу компактных твердотельных флеш-накопителей. Устройство поддерживает подключение по принципу plug-and-play и работает с различными операционными системами, включая macOS, Android, HarmonyOS, а также iOS и iPadOS. При этом стоимость пока что не раскрывается, но модель явно не будет бюджетной — слишком продвинутые характеристики.