Microsoft исправила критический баг в Windows 11

Компания Microsoft устранила ошибку в операционной системе Windows 11, из-за которой один из системных файлов мог занимать несколько гигабайт, а в отдельных случаях и сотни гигабайт дискового пространства. Как ранее заметило издание Windows Latest, исправление вошло в состав необязательного обновления KB5095093, выпущенного в июне 2026 года. По словам Microsoft, обновление «улучшает использование дискового пространства файлом CapabilityAccessManager.db-wal». Файл CapabilityAccessManager.db-wal присутствует на всех компьютерах с Windows 11 по умолчанию и связан с системой управления разрешениями приложений. В последние месяцы пользователи неоднократно жаловались на его аномальный рост — один из владельцев ПК сообщил, что файл разросся до 500 ГБ, тогда как другие отмечали объём от 12 ГБ до 200 ГБ.

Microsoft не раскрыла точную причину возникновения проблемы. Однако, по данным Windows Latest, файл мог стремительно увеличиваться из-за того, что Windows 11 постоянно записывала повторяющиеся события, связанные с запросами доступа приложений или настройками конфиденциальности, включая данные о местоположении пользователя. Пользователи, столкнувшиеся с этой ошибкой, уже могут установить исправление. Для этого необходимо открыть «Параметры», перейти в раздел «Центр обновления Windows», затем выбрать «Дополнительные параметры» и нажать «Проверить наличие необязательных обновлений». Стоит это сделать обязательно.