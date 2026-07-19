Представлен мини-ПК Beelink ME Pro 370 с поддержкой 132 ТБ памяти

Компания Beelink пополнила ассортимент компактных ПК моделью ME Pro 370, которая может выполнять функции NAS. Новинку оснастили 12-ядерным 24-поточным процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 с тактовой частотой до 5,1 ГГц, графическим адаптером Radeon 890M и нейронным блоком с производительностью до 50 TOPS в локальных задачах ИИ, слотами для трёх твердотельным накопителей формата M.2, а также двух или четырёх (в зависимости от конфигурации) накопителей SATA с суммарной вместимостью до 132 ГБ, двумя слотами для оперативной памяти, интерфейсом USB4, портами RJ45 2.5GbE и RJ45 10GbE, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, а также корпусом с габаритами 145:165 или 112:121 мм в зависимости от конфигурации. Цена ПК на дебютном китайском рынке составила эквивалент 590 долларов или 635 долларов в зависимости от версии.

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