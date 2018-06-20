ASUS представили новый роутер ASUS AiMesh AX6100 с стандартом 802.11ax

С каждым годом мы используем в повседневной жизни все больше беспроводных устройств. В наших домах появляются новые гаджеты, требующие широкополосного подключения: смартфоны, планшеты, персональные компьютеры, игровые консоли, «умные» телевизоры с разрешением 4K UHD, голосовые виртуальные ассистенты и множество других устройств интернета вещей. В пиковые часы, когда разными членами семьи одновременно используются устройства для потоковой трансляции видео, просмотра веб-станиц и игр, пропускной способности обычной домашней сети может не хватать. Специально для таких высоконагруженных сетей и был разработан новый сетевой стандарт 802.11ax, с более высокой пропускной способностью на канал и возможностью более эффективно использовать доступный спектр несколькими клиентами одновременно.

Создайте дома ячеистую сеть с роутером AX6100 Wi-Fi System

Компания ASUS представила целую линейку роутеров, полностью отвечающих постоянно растущим требованиям к домашним Wi-Fi сетям. Домашняя система Wi-Fi ASUS AiMesh AX6100 – компактное устройство для ячеистых сетей, которое распределяет сигнал между множеством узлов для максимального покрытия в больших домах.Все роутеры ASUS с поддержкой стандарта 802.11ax совместимы с технологией ячеистых сетей AiMesh, позволяющей объединять несколько роутеров в единую сеть, но новая система AiMesh AX6100 (2 x RT-AX92U) разработана специально для ячеистых сетей. Состоящая из двух устройств, эта система обеспечивает расширенную площадь покрытия сигнала, не оставляющую «слепых» зон, как некоторые обычные роутеры. В созданную ячеистую сеть в качестве дополнительных узлов можно добавлять и другие совместимые с AiMesh роутеры, даже если они поддерживают только стандарт 802.11ac.

Несмотря на малый размер, AiMesh AX6100 Wi-Fi – мощная трехдиапазонная система с пиковой суммарной пропускной способностью до 6100 Мбит/с. Основная часть трафика при этом передается в частотном диапазоне 5 ГГц стандарта 802.11ax с пропускной способностью 4804 Мбит/с. Этот диапазон используется для высокоскоростной связи между узлами ячеистой системы. Еще один канал в частотном диапазоне 5 ГГц с пропускной способностью 866 Мбит/с предусмотрен для стандарта 802.11ac, а отдельная полоса в диапазоне 2,4 ГГц с пропускной способностью 400 Мбит/с предназначена для подключения более старых устройств.