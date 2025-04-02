Обновленный netis N4 обзор и тесты. Самый доступный двухдиапазонный роутер

Комплект включает патч-корд, адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.
Отличием от прошлой ревизии стало увеличение количества антенн. Тут их четыре, вместо двух ранее. Это повысит качество и дальность покрытия. Антенны можно поворачивать вокруг оси и наклонять.
Усиление 5 dBi. Применены также аппаратные усилители Wi-Fi сигнала для диапазонов 2.4 ГГц и 5 ГГц. Поддерживает netis N4 технологию Beamforming с направленным усилением сигнала.
Контролировать работу и состояние сети можно с помощью группы светодиодных индикаторов на крышке. Они отображают данные по LAN, WAN, Wi-Fi и WPS. На правой грани кнопка WPS. Нажав на нее роутер можно перевести в режим быстрого подключения клиента без необходимости ввода пароля.
С тыльной стороны один WAN для подключения кабеля провайдера и два LAN. Все RJ-45 со скоростью работы 100 Мбит/с. Рядом скрытая кнопка сброса настроек и гнездо питания.
На основание нанесена наклейка с данными авторизации для беспроводной сети, серийный номер, MAC-адрес. И данные для входа в веб-панель. Пластиковые ножки отверстия под дюбеля для вертикального крепления.
Установлен процессор с тактовой частотой 1 ГГц. 128 Мбайт оперативной памяти. Производительность была повышена, позволяя одновременно обслуживать большое количество одновременно подключенных клиентов. Поддерживает IPv6 для современных сетевых решений. Совместим с протоколом TR-069 для удаленного управления провайдерами. Технология MU-MIMO для одновременной передачи данных несколькими устройствами без снижения скорости. Multi-SSD с созданием гостевых сетей. Поддерживает сервисы IPTV.
Вывод списка подключенных клиентов. Блокировка доступа или ограничение скорости.
Выставляют данные по типу шифрования Wi-Fi, имя сети, пропускная способность и беспроводной канал.
В детальных настройках устанавливается режим работы, настроить беспроводной сигнал, включить гостевую сеть, настроить IPTV, WPS, привязать IP и MAC, задать дополнительные данные.
Переадресация портов, DDNS, удаленный доступ, IGMP, протокол управления TR-069, QoS+, VPN-туннель и родительский контроль.
Главное окно со схемой работы, временем работы сети, кнопкой для быстрой перезагрузки. Вывод подключенных устройств и управление доступа по ним в отдельности.
Изменение мощности сигнала для беспроводного соединения. Данные по работе беспроводной сети.
Создание гостевой сети с ограниченным доступом к ресурсу и без компроментирования доступа к основной сети. Будет удобно при эксплуатации в офисе или публичном месте. Через приложение можно провести обновление прошивки.
Данные с беспроводным подключением на частоте 5 ГГц со смартфона на расстоянии 5 метров от роутера.
Качество покрытие у него хорошее хватает для квартиры или эксплуатации в небольшом офисе.