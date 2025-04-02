Обновленный netis N4 обзор и тесты. Самый доступный двухдиапазонный роутер

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование доступного двухдиапазонного роутера netis N4, продемонстрировавшего высокие скорости передачи данных. Не так давно производитель обновил его, увеличив покрытие и повысив производительность. При этом сохранено преимущество в виде ценового позиционирования, это самый доступный двухдиапазонный роутер на российском рынке.

netis N4 обзор

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением и данными по техническим характеристикам. Приведены данные о поддерживаемых технологиях и подробные данные по техническим характеристикам.

netis N4 обзор

Комплект включает патч-корд, адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

netis N4 обзор

Внешний вид

У роутера компактные габариты. Выполнен из пластика черного цвета с матовым покрытием. Внешние поверхности устойчивы к загрязнению пылью и следами пальцев.

netis N4 обзор

Отличием от прошлой ревизии стало увеличение количества антенн. Тут их четыре, вместо двух ранее. Это повысит качество и дальность покрытия. Антенны можно поворачивать вокруг оси и наклонять.

netis N4 обзор

Усиление 5 dBi. Применены также аппаратные усилители Wi-Fi сигнала для диапазонов 2.4 ГГц и 5 ГГц. Поддерживает netis N4 технологию Beamforming с направленным усилением сигнала.

netis N4 обзор

Контролировать работу и состояние сети можно с помощью группы светодиодных индикаторов на крышке. Они отображают данные по LAN, WAN, Wi-Fi и WPS. На правой грани кнопка WPS. Нажав на нее роутер можно перевести в режим быстрого подключения клиента без необходимости ввода пароля.

netis N4 обзор

С тыльной стороны один WAN для подключения кабеля провайдера и два LAN. Все RJ-45 со скоростью работы 100 Мбит/с. Рядом скрытая кнопка сброса настроек и гнездо питания.

netis N4 обзор

На основание нанесена наклейка с данными авторизации для беспроводной сети, серийный номер, MAC-адрес. И данные для входа в веб-панель. Пластиковые ножки отверстия под дюбеля для вертикального крепления.

Внутренняя часть

Если ранее на каждую из двух антенн шло по 2 диапазона, то теперь диапазоны разделены на группы. Левая пара антенн для частоты 2.4 ГГц со скоростью до 300 Мбит/с, правая под 5 ГГц со скоростью до 867 МГц. Проводное подключение к провайдеру на скорости до 100 Мбит/с, а также можно соединить два клиента с помощью кабеля.

netis N4 обзор

Установлен процессор с тактовой частотой 1 ГГц. 128 Мбайт оперативной памяти. Производительность была повышена, позволяя одновременно обслуживать большое количество одновременно подключенных клиентов. Поддерживает IPv6 для современных сетевых решений. Совместим с протоколом TR-069 для удаленного управления провайдерами. Технология MU-MIMO для одновременной передачи данных несколькими устройствами без снижения скорости. Multi-SSD с созданием гостевых сетей. Поддерживает сервисы IPTV.

Управление с ПК

Доступна веб-панель, которая в ходе нескольких шагов настроит подключение к провайдеру, а поддерживаются все доступные в России типы, а также запустит проводную и беспроводную локальную сеть. В главном окне выводится схема работы и иконки доступа к ключевым разделам.

netis N4 обзор

Вывод списка подключенных клиентов. Блокировка доступа или ограничение скорости.

netis N4 обзор

Выставляют данные по типу шифрования Wi-Fi, имя сети, пропускная способность и беспроводной канал.

netis N4 обзор

В детальных настройках устанавливается режим работы, настроить беспроводной сигнал, включить гостевую сеть, настроить IPTV, WPS, привязать IP и MAC, задать дополнительные данные.

netis N4 обзор

Переадресация портов, DDNS, удаленный доступ, IGMP, протокол управления TR-069, QoS+, VPN-туннель и родительский контроль.

Управление со смартфона

В netis N4 учтены актуальные тренды со смещением акцента на носимые устройства. Первичную настройку и управление можно вести через бесплатное приложение BeeWiFi. Все также просто, но при этом есть и детальные возможности по тонкой настройке роутера.

netis N4 обзор

Главное окно со схемой работы, временем работы сети, кнопкой для быстрой перезагрузки. Вывод подключенных устройств и управление доступа по ним в отдельности.

netis N4 обзор

Изменение мощности сигнала для беспроводного соединения. Данные по работе беспроводной сети.

netis N4 обзор

Создание гостевой сети с ограниченным доступом к ресурсу и без компроментирования доступа к основной сети. Будет удобно при эксплуатации в офисе или публичном месте. Через приложение можно провести обновление прошивки.

Тесты

Тестирование при проводном подключении к роутеру.

netis N4 обзор

Данные с беспроводным подключением на частоте 5 ГГц со смартфона на расстоянии 5 метров от роутера.

netis N4 обзор

Качество покрытие у него хорошее хватает для квартиры или эксплуатации в небольшом офисе.

Итоги

netis N4 – доступный двухдиапазонный роутер для квартиры и офисе со скоростью интернета до 100 Мбит/с. Компактные габариты, четыре антенны с хорошим качеством покрытия, производительный процессор и большой объем оперативной памяти, IPv6, TR-069, MU-MIMO, Beamforming, Multi-SSD, управление через приложение BeeWiFi, крепление на стену.
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