netis EAP883 обзор. Универсальный, функциональный и надежный роутер с PoE для бизнеса и дома

Изучаемая сегодня точка доступа netis EAP883 ориентирована на решение задач по организации публичного доступа к Wi-Fi в организациях, торговых площадях и офисах. Авторизация клиентов Captive Portal, высокоскоростной доступ до 1200 Мбит/с, поддержка Easy Mesh с бесшовным расширением покрытия и PoE, режим WPS и Bridge. Может работать как Easy Mesh агент или контроллер, Wi-Fi точка доступа или WAN-роутер.

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением, списком ключевых особенностей и данными по техническим характеристикам. Комплект включает патч-корд, блок питания, дюбеля, набор винтов, руководство пользователей и гарантийный талон. Блок питания входит в комплект, но можно также использовать питание PoE.

Внешний вид

У роутера индустриальный внешний вид, оптимизированный под проведение монтажа на потолке с разным типом покрытия. Преимущественно белый цвет, отсутствие выступающих элементов и неприметность.

Для крепежа используется монтажная пластина в цвет корпуса. Четыре отверстия под дюбеля или винты. Ставится в него сдвигом в сторону. Крепление надежное, случайное извлечение исключено.

Под ним ниша с двумя гигабитными разъемами RJ-45. Один окрашен в желтый цвет – O-PoE, синий – LAN. Рядом гнездо питание под комплектный адаптер. При этом PoE 48В даст возможность отказаться от подключения роутера к розетке, передавать питание и обеспечивать доступ в сеть одним кабелем. Кабели дополнительно фиксируются в монтажной пластине, защищая от извлечения и излома.

Внешние поверхности у netis EAP883 матовые. Не подвержена загрязнению пылью и следами пальцев. На крышке вентиляционная решетка, используемая для пассивного отвода тепла.

В центре механическая кнопка управления, удачно интегрированная в общий рисунок в виде пересекающихся двух линий из полупрозрачного пластика с фоновой подсветкой, отображающей рабочий статус. Режимы индикации устройства: фиолетовая (загрузка), голубая (подключен) и красная (нет подключения). В настройках подсветку можно отключить.

Внутренняя часть

Внутри две печатные плата зеленого цвета, по которым распределены компоненты. Три керамических радиатора для отвода тепла. Четыре гибкие антенны распределены по углам корпуса. Доступно 128 Мбайт памяти и 16 Мбайт флеш. Работу обеспечивает высокопроизводительный процессор MT7621DAT Dual Core 880Mhz.

Проводное соединение гигабитное. Беспроводное соединение Wi-Fi 802.11ac на частоте 2.4 ГГц со скоростью до 300 Мбит/с и на 5 ГГц до 867 Мбит/с.

Софт

netis EAP883 поддерживает управление через приложение BeeWiFi, позволяющее получать удаленный доступ к роутеру и его настройкам, контролировать текущее рабочее состояние, просматривать список подключенных устройств и изменять политику доступа по ним. По возможностям повторяет расширенную веб-панель, но без необходимости нахождения в локальной сети.

В главном окне выводится схема подключения, текущая скорость загрузки, время работы и количество подключенных устройств. Основной интерфейс представлен в виде плиток.

По подключенным устройствам можно посмотреть время подключения, IP-адрес, MAC, входящую и исходящую скорость. Можно ограничить скорость или добавить в черный список.

Провести детальные настройки локального подключения, двух диапазонов Wi-Fi в отдельности. Поддерживается шифрование WPA3. Быстрое подключение WPS с пинкодом. Есть возможность запуска гостевой сети. Так в организации можно будет создать две отдельные сети, одна для сотрудников и отдельная под временное подключение. Это исключит несанкционированный доступ к ресурсам и данным.

Вывод списка настроек – MESH, сохранение адреса DHCP, гостевая сеть, мощность передатчика, сетевой режим, WPS, контроль доступа, Captive Portal и расширенный набор.

В расширенных – информация о маршрутизаторе, расписание, настройка времени, пароль администратора, журнал доступа, обновление прошивки, резервная копия, управления светодиодной индикацией, перезагрузка. Роутер поддерживает Easy Mesh, позволяющий расширить покрытие, как с использованием таких же точек, так и других моделей. Тут используется универсальный протокол, дающий пользователю широкие возможности по развертыванию сети. Быстрое и простое добавление, точка может выступать агентом или контролером.

Тесты

OpenVPN – роутер может выступать в качестве клиента или сервера.БикЮБикЮ Captive Portal для организации хотспота с гостевым доступом к Wi-Fi с обязательной авторизацией пользователей. При подключении первым шагом будет перенаправлен на страницу с авторизацией по смс или звонком, а уже после сможет получить доступ в интернет.netis EAP883 подключался к интернет-провайдеру с тарифом до 800 Мбит/с. Для начала приведем данные с проводным подключением к роутеру.

Подключение со смартфона Galaxy S24 Ultra на частоте 5 ГГц на расстоянии 5 метров от роутера.

Итоги

netis EAP883 – универсальный, функциональный и надежный роутер для бизнеса и дома, позволяющий развернуть надежную и быструю беспроводную и проводную сеть с поддержкой Wi-Fi 802.11ac, Easy Mesh, дистанционное управление и контроль через приложение BeeWiFi, монтаж на стену или потолок, PoE. Все это предлагается за доступную стоимость, для сравнение сочетающее в себе функции роутера и PoE точки доступа было у Keenetic, но по совершенно другой цене.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".