netis EAP883 обзор. Универсальный, функциональный и надежный роутер с PoE для бизнеса и дома

Для крепежа используется монтажная пластина в цвет корпуса. Четыре отверстия под дюбеля или винты. Ставится в него сдвигом в сторону. Крепление надежное, случайное извлечение исключено.
Под ним ниша с двумя гигабитными разъемами RJ-45. Один окрашен в желтый цвет – O-PoE, синий – LAN. Рядом гнездо питание под комплектный адаптер. При этом PoE 48В даст возможность отказаться от подключения роутера к розетке, передавать питание и обеспечивать доступ в сеть одним кабелем. Кабели дополнительно фиксируются в монтажной пластине, защищая от извлечения и излома.
Внешние поверхности у netis EAP883 матовые. Не подвержена загрязнению пылью и следами пальцев. На крышке вентиляционная решетка, используемая для пассивного отвода тепла.
В центре механическая кнопка управления, удачно интегрированная в общий рисунок в виде пересекающихся двух линий из полупрозрачного пластика с фоновой подсветкой, отображающей рабочий статус. Режимы индикации устройства: фиолетовая (загрузка), голубая (подключен) и красная (нет подключения). В настройках подсветку можно отключить.
Проводное соединение гигабитное. Беспроводное соединение Wi-Fi 802.11ac на частоте 2.4 ГГц со скоростью до 300 Мбит/с и на 5 ГГц до 867 Мбит/с.
В главном окне выводится схема подключения, текущая скорость загрузки, время работы и количество подключенных устройств. Основной интерфейс представлен в виде плиток.
По подключенным устройствам можно посмотреть время подключения, IP-адрес, MAC, входящую и исходящую скорость. Можно ограничить скорость или добавить в черный список.
Провести детальные настройки локального подключения, двух диапазонов Wi-Fi в отдельности. Поддерживается шифрование WPA3. Быстрое подключение WPS с пинкодом. Есть возможность запуска гостевой сети. Так в организации можно будет создать две отдельные сети, одна для сотрудников и отдельная под временное подключение. Это исключит несанкционированный доступ к ресурсам и данным.
Вывод списка настроек – MESH, сохранение адреса DHCP, гостевая сеть, мощность передатчика, сетевой режим, WPS, контроль доступа, Captive Portal и расширенный набор.
В расширенных – информация о маршрутизаторе, расписание, настройка времени, пароль администратора, журнал доступа, обновление прошивки, резервная копия, управления светодиодной индикацией, перезагрузка. Роутер поддерживает Easy Mesh, позволяющий расширить покрытие, как с использованием таких же точек, так и других моделей. Тут используется универсальный протокол, дающий пользователю широкие возможности по развертыванию сети. Быстрое и простое добавление, точка может выступать агентом или контролером.
OpenVPN – роутер может выступать в качестве клиента или сервера.БикЮБикЮ Captive Portal для организации хотспота с гостевым доступом к Wi-Fi с обязательной авторизацией пользователей. При подключении первым шагом будет перенаправлен на страницу с авторизацией по смс или звонком, а уже после сможет получить доступ в интернет.
Подключение со смартфона Galaxy S24 Ultra на частоте 5 ГГц на расстоянии 5 метров от роутера.