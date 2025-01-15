Доступный роутер с Wi-Fi 6. Тесты и обзор netis NX31…

Не так давно модельная линейка роутеров netis была расширена двумя моделями, новой ревизией N4 v3 с увеличенным до четырех числом антенн, и NX31, ориентированными на дом и офис, обеспечивая высокие скорости соединения и стабильную работу. Из них нас заинтересовал netis NX31 с поддержкой Wi-Fi 6 и скоростями до 3000 Мбит/с. Помимо этого оснащен гигабитными RJ-45 портами, работает на базе высокопроизводительного двухъядерного процессора с частотой 1.3 ГГц и располагает 256 Мбайт оперативной памяти и 128 Мбайт постоянной памяти, поддерживает обширное покрытие с Beamforming, бесшовное расширение сети Easy mesh R2 и предлагает возможности быстрой стартовой настройки.

Комплектация

В оформлении коробки подчеркиваются высокие скорости работы с данными и присутствует видимая пометка о поддержке Wi-Fi 6. Также приведены изображения и общий список поддерживаемых технологий.

Внешний вид

Комплект включает блок питания, патч-корд, руководство пользователя и гарантийный талон.У роутера современный и технологичный внешний вид. Выполнен корпус из пластика черного цвета с матовым покрытием.

На верхней грани ряд светодиодных индикаторов активности, отображающих активность ключевых параметров работы. Остальная площадь - это горизонтальная вентиляционная решетка, являющаяся здесь гармоничным элементом общего дизайна.

Четыре фиксированные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi. Крепление позволит изменить угол наклона и повернуть вокруг оси, подобрав оптимальное положение в зависимости от выбранного способа монтажа.

А владелец netis NX31 может разместить его как горизонтально на ровной поверхности, так и вертикально. Для этого на основании есть пара ушек под дюбеля.

Основная часть площади — это ряд вентиляционных вырезов, используемых для отвода тепла от металлического радиатора. В этой модели используется пассивное охлаждение, обеспечивающее бесшумную и стабильную работу при продолжительной нагрузке. Нанесена наклейка с техническими данными по заводским настройкам беспроводной и проводной сети. И по периметру пластиковые ножки с насечками, создающими зазор для вентиляционной решетки и создающие устойчивое размещение на ровной поверхности.

На тыльной стороне один гигабитный WAN и три гигабитных LAN, кнопки WPS и сброса настроек, а также механический тумблер питания.

Внутренняя часть

Внутри корпуса у netis NX31 печатная плата зеленого цвета. Можно обратить внимание на габаритный металлический радиатор. В основе платформа на двухъядерном Mediatek MT7981B с тактовой частотой 1.3 ГГц. Используется связка из контроллеров MT7976C и MT7531AE. 128 Мбайт внутренней памяти для прошивки и 256 Мбайт оперативной памяти. Такая высокопроизводительная связка обеспечит стабильную работу при большом количестве подключенных клиентов и продолжительной нагрузке.

Поддерживает Wi-Fi 6 (802.11ax) со скоростью работы с данными до 2402 Мбит/с на частоте 5 ГГц и до 574 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц. Поддерживает EASY MESH, общепринятый универсальный стандарт, позволяющий расширять сеть покрытия добавлением дополнительных роутеров с созданием бесшовного перехода. При этом все доступные модели производителя можно использовать для этого. Все RJ-45 гигабитные, обеспечивая до 1000 Мбит/с соединение по кабелю к клиентам, а также провайдеру.

Поддерживает IPv6, TR-069, MU-MIMO, Beamforming.

Софт

Первоначальную настройку netis NX31 можно будет провести без ноутбука и стационарного компьютера, установив бесплатное приложение BeeWiFi. Оно в ходе нескольких шагов с выбором ключевых параметров, включающих данные для авторизации провайдера и имени домашней сети. После этого сеть будет развернута и готова к полноценной работе.Важно отметить, что данное приложение Bee Wi-Fi работает не только в одной локальной сети с роутером, но и через Интернет. Это можно будет использовать для удаленного контроля работы роутера или как помощь, когда роутер устанавливается у родителей.

Приложение также позволяет вести мониторинг работы сети с отображением времени работы, количества активных подключений.

Для подключенных клиентов задать ограничение скорости или запретить доступ сеть. По каждому ведется отдельная статистика.

Настройки IPv4 и IPv6. Включение DHCP, пул адресов.

Детальное управление OpenVPN. Работа в качестве клиента или сервера.

А также весь другой набор настроек.

Веб-интерфейс

Поддерживает функцию Captive Portal. Она служит для аутентификации пользователей, предоставления им информации или организации оплаты использования интернета. Данная технология востребована в общественных местах, таких как отели, рестораны, офисы и торговые центры, благодаря своему удобству и функциональности.Сохранена возможность взаимодействия через веб-панель. По умолчанию доступна на русском языке, а также есть локализации и на другие языки. Здесь также есть быстрая стартовая настройка.

В главном окне выводится сводная статистика и набор иконок для перехода в разделы – список клиентов, беспроводная сеть, настройка сети, настройки интернета.

Гостевая сеть с предоставлением безопасного временного доступа, а также ограничений доступа к устройствам и данным внутри сети.

Управление технологией MESH. netis NX31 может выступать контроллером или клиентом. Выбираются частоты на которых будет создана бесшовная сеть.

Настройка сервера OpenVPN или подключения. Возможность сгенерировать сертификат или экспортировать файл конфигурации.

Тесты

Провели тестирование скорости проводного соединения.

Для изучения беспроводного доступа в сеть использовался смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra. Расстояние до роутера составляло 3 метра. На частот 5 ГГц:

На частоте 2.4 ГГц:

Тест с ПК, подключение на частоте 5 ГГц.

Итоги

netis NX31 станет отличным выбором для дома и офиса, обеспечив высокие скорости работы с данными и возможность безопасного подключения большого количества клиентов. Wi-Fi 6, гигабитное проводное подключение, высокопроизводительная платформа, Captive Portal, OpenVPN клиент и сервер, Easy MESH, IPv6, TR-069, MU-MIMO, поддержка основных типов подключения провайдеров.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".