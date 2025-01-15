Доступный роутер с Wi-Fi 6. Тесты и обзор netis NX31…

Комплект включает блок питания, патч-корд, руководство пользователя и гарантийный талон.
На верхней грани ряд светодиодных индикаторов активности, отображающих активность ключевых параметров работы. Остальная площадь - это горизонтальная вентиляционная решетка, являющаяся здесь гармоничным элементом общего дизайна.
Четыре фиксированные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi. Крепление позволит изменить угол наклона и повернуть вокруг оси, подобрав оптимальное положение в зависимости от выбранного способа монтажа.
А владелец netis NX31 может разместить его как горизонтально на ровной поверхности, так и вертикально. Для этого на основании есть пара ушек под дюбеля.
Основная часть площади — это ряд вентиляционных вырезов, используемых для отвода тепла от металлического радиатора. В этой модели используется пассивное охлаждение, обеспечивающее бесшумную и стабильную работу при продолжительной нагрузке. Нанесена наклейка с техническими данными по заводским настройкам беспроводной и проводной сети. И по периметру пластиковые ножки с насечками, создающими зазор для вентиляционной решетки и создающие устойчивое размещение на ровной поверхности.
На тыльной стороне один гигабитный WAN и три гигабитных LAN, кнопки WPS и сброса настроек, а также механический тумблер питания.
Поддерживает Wi-Fi 6 (802.11ax) со скоростью работы с данными до 2402 Мбит/с на частоте 5 ГГц и до 574 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц. Поддерживает EASY MESH, общепринятый универсальный стандарт, позволяющий расширять сеть покрытия добавлением дополнительных роутеров с созданием бесшовного перехода. При этом все доступные модели производителя можно использовать для этого. Все RJ-45 гигабитные, обеспечивая до 1000 Мбит/с соединение по кабелю к клиентам, а также провайдеру.
Поддерживает IPv6, TR-069, MU-MIMO, Beamforming.
Приложение также позволяет вести мониторинг работы сети с отображением времени работы, количества активных подключений.
Для подключенных клиентов задать ограничение скорости или запретить доступ сеть. По каждому ведется отдельная статистика.
Настройки IPv4 и IPv6. Включение DHCP, пул адресов.
Детальное управление OpenVPN. Работа в качестве клиента или сервера.
А также весь другой набор настроек.
Поддерживает функцию Captive Portal. Она служит для аутентификации пользователей, предоставления им информации или организации оплаты использования интернета. Данная технология востребована в общественных местах, таких как отели, рестораны, офисы и торговые центры, благодаря своему удобству и функциональности.
В главном окне выводится сводная статистика и набор иконок для перехода в разделы – список клиентов, беспроводная сеть, настройка сети, настройки интернета.
Гостевая сеть с предоставлением безопасного временного доступа, а также ограничений доступа к устройствам и данным внутри сети.
Управление технологией MESH. netis NX31 может выступать контроллером или клиентом. Выбираются частоты на которых будет создана бесшовная сеть.
Настройка сервера OpenVPN или подключения. Возможность сгенерировать сертификат или экспортировать файл конфигурации.
Для изучения беспроводного доступа в сеть использовался смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra. Расстояние до роутера составляло 3 метра. На частот 5 ГГц:
На частоте 2.4 ГГц:
Тест с ПК, подключение на частоте 5 ГГц.