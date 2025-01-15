Доступный роутер с Wi-Fi 6. Тесты и обзор netis NX31

Не так давно модельная линейка роутеров netis была расширена двумя моделями, новой ревизией N4 v3 с увеличенным до четырех числом антенн, и NX31, ориентированными на дом и офис, обеспечивая высокие скорости соединения и стабильную работу. Из них нас заинтересовал netis NX31 с поддержкой Wi-Fi 6 и скоростями до 3000 Мбит/с. Помимо этого оснащен гигабитными RJ-45 портами, работает на базе высокопроизводительного двухъядерного процессора с частотой 1.3 ГГц и располагает 256 Мбайт оперативной памяти и 128 Мбайт постоянной памяти, поддерживает обширное покрытие с Beamforming, бесшовное расширение сети Easy mesh R2 и предлагает возможности быстрой стартовой настройки.

netis NX31

Комплектация

В оформлении коробки подчеркиваются высокие скорости работы с данными и присутствует видимая пометка о поддержке Wi-Fi 6. Также приведены изображения и общий список поддерживаемых технологий.

netis NX31

Комплект включает блок питания, патч-корд, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

У роутера современный и технологичный внешний вид. Выполнен корпус из пластика черного цвета с матовым покрытием.

netis NX31

На верхней грани ряд светодиодных индикаторов активности, отображающих активность ключевых параметров работы. Остальная площадь - это горизонтальная вентиляционная решетка, являющаяся здесь гармоничным элементом общего дизайна.

netis NX31

Четыре фиксированные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi. Крепление позволит изменить угол наклона и повернуть вокруг оси, подобрав оптимальное положение в зависимости от выбранного способа монтажа.

netis NX31

А владелец netis NX31 может разместить его как горизонтально на ровной поверхности, так и вертикально. Для этого на основании есть пара ушек под дюбеля.

netis NX31

Основная часть площади — это ряд вентиляционных вырезов, используемых для отвода тепла от металлического радиатора. В этой модели используется пассивное охлаждение, обеспечивающее бесшумную и стабильную работу при продолжительной нагрузке. Нанесена наклейка с техническими данными по заводским настройкам беспроводной и проводной сети. И по периметру пластиковые ножки с насечками, создающими зазор для вентиляционной решетки и создающие устойчивое размещение на ровной поверхности.

netis NX31

На тыльной стороне один гигабитный WAN и три гигабитных LAN, кнопки WPS и сброса настроек, а также механический тумблер питания.

netis NX31

Внутренняя часть

Внутри корпуса у netis NX31 печатная плата зеленого цвета. Можно обратить внимание на габаритный металлический радиатор. В основе платформа на двухъядерном Mediatek MT7981B с тактовой частотой 1.3 ГГц. Используется связка из контроллеров MT7976C и MT7531AE. 128 Мбайт внутренней памяти для прошивки и 256 Мбайт оперативной памяти. Такая высокопроизводительная связка обеспечит стабильную работу при большом количестве подключенных клиентов и продолжительной нагрузке.

netis NX31

Поддерживает Wi-Fi 6 (802.11ax) со скоростью работы с данными до 2402 Мбит/с на частоте 5 ГГц и до 574 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц. Поддерживает EASY MESH, общепринятый универсальный стандарт, позволяющий расширять сеть покрытия добавлением дополнительных роутеров с созданием бесшовного перехода. При этом все доступные модели производителя можно использовать для этого. Все RJ-45 гигабитные, обеспечивая до 1000 Мбит/с соединение по кабелю к клиентам, а также провайдеру.

netis NX31

Поддерживает IPv6, TR-069, MU-MIMO, Beamforming.

netis NX31

Софт

Первоначальную настройку netis NX31 можно будет провести без ноутбука и стационарного компьютера, установив бесплатное приложение BeeWiFi. Оно в ходе нескольких шагов с выбором ключевых параметров, включающих данные для авторизации провайдера и имени домашней сети. После этого сеть будет развернута и готова к полноценной работе.

Важно отметить, что данное приложение Bee Wi-Fi работает не только в одной локальной сети с роутером, но и через Интернет. Это можно будет использовать для удаленного контроля работы роутера или как помощь, когда роутер устанавливается у родителей.

netis NX31

Приложение также позволяет вести мониторинг работы сети с отображением времени работы, количества активных подключений.

netis NX31

Для подключенных клиентов задать ограничение скорости или запретить доступ сеть. По каждому ведется отдельная статистика.

netis NX31

Настройки IPv4 и IPv6. Включение DHCP, пул адресов.

netis NX31

Детальное управление OpenVPN. Работа в качестве клиента или сервера.

netis NX31

А также весь другой набор настроек.

netis NX31

Поддерживает функцию Captive Portal. Она служит для аутентификации пользователей, предоставления им информации или организации оплаты использования интернета. Данная технология востребована в общественных местах, таких как отели, рестораны, офисы и торговые центры, благодаря своему удобству и функциональности.

Веб-интерфейс

Сохранена возможность взаимодействия через веб-панель. По умолчанию доступна на русском языке, а также есть локализации и на другие языки. Здесь также есть быстрая стартовая настройка.

В главном окне выводится сводная статистика и набор иконок для перехода в разделы – список клиентов, беспроводная сеть, настройка сети, настройки интернета.

Гостевая сеть с предоставлением безопасного временного доступа, а также ограничений доступа к устройствам и данным внутри сети.

Управление технологией MESH. netis NX31 может выступать контроллером или клиентом. Выбираются частоты на которых будет создана бесшовная сеть.

Настройка сервера OpenVPN или подключения. Возможность сгенерировать сертификат или экспортировать файл конфигурации.

Тесты

Провели тестирование скорости проводного соединения.

Для изучения беспроводного доступа в сеть использовался смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra. Расстояние до роутера составляло 3 метра. На частот 5 ГГц:

На частоте 2.4 ГГц:

Тест с ПК, подключение на частоте 5 ГГц.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzornetis NX31 станет отличным выбором для дома и офиса, обеспечив высокие скорости работы с данными и возможность безопасного подключения большого количества клиентов. Wi-Fi 6, гигабитное проводное подключение, высокопроизводительная платформа, Captive Portal, OpenVPN клиент и сервер, Easy MESH, IPv6, TR-069, MU-MIMO, поддержка основных типов подключения провайдеров.
netis NX31 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Игровой роутер ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI получил поддерж…
Компания ASUS объявила о выпуске геймерского роутера ROG Rapture GT-BE19000AI, который может похвастать…
Роутер Xiaomi BE3600 Pro с Wi-Fi 7 оценен в 50 долларов …
Помимо новых смартфонов, планшетов и носимых гаджетов компания Xiaomi представила на минувшей презентации…
Доступный роутер с Wi-Fi 6. Тесты и обзор netis NX31…
Не так давно модельная линейка роутеров netis была расширена двумя моделями, новой ревизией N4 v3 с увели…
Доступный роутер с Wi-Fi 6 и EASY MESH. Обзор netis NX10Доступный роутер с Wi-Fi 6 и EASY MESH. Обзор netis NX10
Двухдиапазонный роутер EASY MESH для тарифов выше 100 Мбит/с. Обзор netis NC65Двухдиапазонный роутер EASY MESH для тарифов выше 100 Мбит/с. Обзор netis NC65
Доступный роутер с Wi-Fi 6. Тесты и обзор netis NX31Доступный роутер с Wi-Fi 6. Тесты и обзор netis NX31
PoE коммутатор 2.5G c аплинком 10G. Обзор Zyxel XMG-108HPPoE коммутатор 2.5G c аплинком 10G. Обзор Zyxel XMG-108HP
Недорогой двухдиапазонный роутер с EASY MESH. Обзор netis NC21Недорогой двухдиапазонный роутер с EASY MESH. Обзор netis NC21
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor