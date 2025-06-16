Обзор сервера Lenovo ThinkSystem SR650 V3 - характеристики, назначение

Lenovo ThinkSystem SR650 V3 представляет собой двухпроцессорный сервер формата 2U, разработанный на базе архитектуры Intel Xeon Scalable. Позиционируемый как универсальная платформа для широкого спектра рабочих нагрузок, SR650 V3 фокусируется на повышении производительности, плотности вычислений, гибкости конфигурации и управляемости для современных центров обработки данных.

Технические характеристики Lenovo ThinkSystem SR650 V3

Процессоры:

  • Два процессорных разъема Intel Socket E (LGA 4677).
  • Поддержка процессоров Intel Xeon Scalable 5-го поколения (Emerald Rapids).
  • Максимальное количество ядер: До 64 ядер на процессор (128 потоков), итого до 256 потоков на сервер.
  • Поддержка технологий Intel: Intel Turbo Boost Technology 3.0, Intel Hyper-Threading Technology, Intel Speed Select Technology (SST), Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512).
  • Поддержка Intel Persistent Memory 300 Series (опционально, до 8 модулей DDR-T DIMM на сервер).

Память:

  • 32 слота DDR5 DIMM (16 слотов на процессор).
  • Поддерживаемые типы: DDR5-5600, DDR5-4800, DDR5-4400 (скорости зависят от конфигурации процессора и DIMM).
  • Поддержка модулей с коррекцией ошибок (ECC).
  • Поддержка памяти LRDIMM (Load Reduced DIMM), RDIMM (Registered DIMM), 3DS RDIMM/LRDIMM.
  • Максимальный объем памяти: 8 ТБ (с использованием модулей LRDIMM 256 ГБ).
  • Поддержка Intel Optane Persistent Memory 300 Series (DDR-T DIMMs, до 8 модулей по 512 ГБ, общий объем до 4 ТБ NVDIMM-N в дополнение к DRAM).

    Подсистема хранения:

    Гибкие варианты задних панелей (Flex Bay):

    • До 40 дисков 2.5" (SAS/SATA/NVMe)
    • До 20 дисков 3.5" (SAS/SATA/NVMe)

    Контроллеры RAID/HBA: Широкий выбор встроенных (на материнской плате) и дополнительных контроллеров Lenovo ThinkSystem:

    • Встроенные: SW RAID для SATA (ключ требуется для расширенных функций), варианты HW RAID (например, 9450-8i, 9450-16i, 9450-32i) с поддержкой SAS 12 Гбит/с, NVMe (через Tri-Mode адаптеры).
    • Поддержка режимов: RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 60, JBOD, HBA Mode.
    • Кэш до 8 ГБ (с защитой от сбоев питания, FBWC/FBWP).

    NVMe: Поддержка NVMe поверх PCIe 5.0 (включая U.2 и E1.S форм-факторы в зависимости от конфигурации Flex Bay). Опциональная поддержка NVMe over Fabrics (NVMe-oF).

    Передние порты: 2 внутренних SlimSAS (SFF-8654) x8 (для подключения задних Flex Bay или внутренних накопителей).

    Максимальная внутренняя емкость: Зависит от конфигурации (до 24x 2.5" + 2x 2.5" на задней панели).

    Расширяемость (слоты ввода-вывода):

    • Стандартные слоты: 7 PCIe 5.0 x16 (Low Profile)
    • OCP 3.0 Slot: Поддержка сетевых адаптеров OCP 3.0 SFF (Ethernet 1/10/25/100 Гбит/с, включая варианты с iWARP/RoCE/RDMA).
    • PCIe 5.0: Удвоенная пропускная способность по сравнению с PCIe 4.0, что крайне важно для GPU, NVMe, высокоскоростных сетевых адаптеров.

    Сетевая подсистема:

    • Базовый LOM (на материнской плате): 2 порта 1 Гбит/с Ethernet (на базе Intel i350-AM2).

    Основная конфигурация через OCP 3.0: Широкий выбор адаптеров Lenovo ThinkSystem OCP 3.0 SFF:

    • 1/10/25 Гбит/с Ethernet (Broadcom, Marvell, NVIDIA).
    • До 100 Гбит/с Ethernet (NVIDIA ConnectX-7).
    • Поддержка iWARP, RoCE v2, RDMA для снижения задержек и нагрузки на CPU.
    • Опциональная поддержка InfiniBand (HDR200/NDR) через PCIe-адаптеры.

    Дополнительные адаптеры: Возможность установки любых совместимых адаптеров Lenovo в слоты PCIe 5.0 (Fibre Channel, дополнительные Ethernet, специализированные карты).

    Системное управление:

    XClarity Controller (XCC): Выделенный микроконтроллер на базе ARM.

    • Внеполосное управление (IPMI, Redfish API, SNMP).
    • Удаленный KVM (клавиатура, видео, мышь) с медиа-виртуализацией.
    • Мониторинг состояния оборудования (температура, вентиляторы, напряжение, питание).
    • Удаленное включение/выключение/перезагрузка.
    • Ведение журналов событий (SEL) и аварийных дампов.

      • Интегрированный веб-интерфейс.

      Lenovo XClarity Administrator (XC-A): Централизованное ПО для управления парком серверов, хранилищ и сетевого оборудования Lenovo (профили конфигурации, обновления прошивок, мониторинг, автоматизация).

      Надежность, доступность и обслуживаемость (RAS):

      • Технологии памяти: ECC, SDDC (для x4/x8 DRAM), ADDDC (для LRDIMM), запатентованная технология Lenovo Memory ProteXion (дополнительная защита строки).
      • Поддержка Processor RAS Features (Intel Run Sure Technology): Machine Check Architecture Recovery, I/O Hot Add, PCIe Hot Plug, Predictive Failure Analysis (PFA).
      • Защищенные загрузочные пути (Secure Boot, Trusted Platform Module (TPM) 2.0 опционально).
      • Поддержка N+1 вентиляторов.

      Электропитание и охлаждение:

      • Блоки питания (hot swap) - Titanium и Platinum 1100W.
      • Поддержка жидкостного охлаждения: Опциональный задний теплообменник (RDHX) для поддержки высокопроизводительных процессоров и GPU.
      • Вентиляторы: Горячая замена, N+1 избыточность, зональное управление скоростью на основе датчиков температуры.

      Физические характеристики:

      • Форм-фактор: 2U.
      • Вес: Зависит от конфигурации, примерно от 20 кг (базовая) до 45+ кг (макс. конфигурация).

      Преимущества Lenovo ThinkSystem SR650 V3

      Сервер Lenovo ThinkSystem SR650 V3 впечатляет своей производительностью, основанной на новейших процессорах 5-го поколения Intel Xeon Scalable (Emerald Rapids). Серверы с такими чипами обеспечивают серьезный прирост производительности на ядро, увеличение количества ядер и значительное повышение пропускной способности памяти благодаря поддержке DDR5 по сравнению с предыдущими поколениями.

      Он предлагает исключительную плотность вычислений и памяти в компактном 2U корпусе: до 128 ядер и 8 ТБ оперативной памяти DDR5. Для задач, требующих огромного быстродействующего пула памяти, сервер поддерживает модули Intel Optane PMem 300.

      Гибкость конфигурации — одно из ключевых преимуществ SR650 V3. Вы можете адаптировать его под самые разные требования к хранилищу благодаря множеству вариантов Flex Bay (8, 16 или 24 SFF-диска) и задних панелей. Широкий выбор поддерживаемых контроллеров хранения, сетевых адаптеров (включая стандарт OCP 3.0 и PCIe) и графических ускорителей (GPU) позволяет точно настроить систему под ваши нужды.

      Передовая подсистема ввода-вывода обеспечивает высокую пропускную способность. Семь слотов PCIe 5.0 и слот OCP 3.0 готовы к работе с быстрыми NVMe-накопителями, мощными GPU и высокоскоростными сетевыми адаптерами 100 Гбит/с и выше.

      Управление сервером эффективно и комплексно. Интегрированный контроллер XClarity Controller (XCC) вместе с экосистемой управления XClarity Administrator (XC-A) предоставляет все необходимые инструменты для удобного развертывания, постоянного мониторинга, своевременного обновления и автоматизации рутинных задач.

      Надежность корпоративного уровня гарантируется широким набором функций RAS (Reliability, Availability, Serviceability), использованием избыточных компонентов (блоков питания, вентиляторов) и применением защищенных технологий памяти.

      Энергоэффективность также учтена: сервер оснащается блоками питания уровня Titanium/Platinum и использует эффективное зональное охлаждение. Для максимального снижения энергопотребления на уровне дата-центра (PUE) доступна поддержка жидкостного охлаждения (RDHX). SR650 V3 отлично подготовлен для работы с GPU, поддерживая установку до 3 двухслотовых карт (или до 8 карт одинарной высоты), включая специализированные высокопроизводительные ускорители для задач HPC и AI.

      Недостатки Lenovo ThinkSystem SR650 V3

      При выборе плотных конфигураций хранилища (16 SFF или 24 SFF) количество доступных слотов PCIe уменьшается, что может ограничить возможности установки большого числа GPU. Как и другие серверы корпоративного уровня на передовых платформах, SR650 V3 имеет соответствующую стоимость, особенно в максимальных конфигурациях с PMem, GPU и NVMe-накопителями.

      Максимально загруженные конфигурации с топовыми процессорами и несколькими GPU требуют мощных блоков питания (до 2000W) и высокоэффективного охлаждения, вплоть до жидкостного (RDHX), что увеличивает нагрузку на инфраструктуру ЦОД. Широта доступных опций требует тщательного планирования конфигурации для оптимального соответствия конкретным задачам. На рынке представлены прямые конкуренты с аналогичными характеристиками (например, Dell PowerEdge R760, HPE ProLiant DL380 Gen11), поэтому окончательный выбор требует детального сравнения специфических требований, стоимости и экосистемы управления.

      Возможности использования Lenovo ThinkSystem SR650 V3

      Этот сервер — идеальная платформа для крупных сред виртуализации (VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Red Hat Virtualization/KVM), где важны высокая плотность ядер, большой объем RAM (включая PMem) и быстрая сеть для консолидации множества виртуальных машин.

      Мощные процессоры, поддержка огромных объемов памяти (до 8 ТБ DDR5 + 4 ТБ PMem) и высокопроизводительные NVMe/SAS-накопители делают SR650 V3 отличным выбором для корпоративных СУБД (SQL, Oracle) и хранилищ данных, включая требовательные решения вроде SAP HANA.

      Для задач высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта (AI/ML) сервер предлагает поддержку новейших GPU (например, NVIDIA H100/H200), интерфейса PCIe 5.0 и высокоскоростных сетей (100GbE, InfiniBand). Опция жидкостного охлаждения особенно ценна для плотных конфигураций с GPU, используемых для обучения моделей и инференса.

      SR650 V3 надежно работает с корпоративными приложениями, такими как ERP-системы (SAP, Oracle E-Business Suite), CRM (Salesforce, Dynamics), серверы приложений (Java, .NET), а также почтовые и коммуникационные серверы (Microsoft Exchange, Lync/Skype for Business).

      Его надежность, развитые возможности управления и высокая плотность ресурсов делают сервер хорошим фундаментом для построения платформ частного облака и предоставления Инфраструктуры как Услуги (IaaS). Сбалансированная производительность, гибкость и функции RAS также важны для провайдеров, предлагающих управляемые услуги хостинга и выделенные серверы.

      Заключение

      Lenovo ThinkSystem SR650 V3 представляет собой эволюционное развитие успешной линейки двухпроцессорных серверов формата 2U. Основные улучшения сосредоточены на переходе к процессорам Intel Xeon Scalable 5-го поколения (Emerald Rapids), поддержке памяти DDR5 и интерфейса PCIe 5.0, что обеспечивает значительный прирост производительности и пропускной способности. Ключевыми достоинствами платформы остаются исключительная гибкость конфигурации (хранилище, сеть, расширения), развитые функции надежности (RAS) и мощная интегрированная система управления XClarity.

      В итоге, SR650 V3 — это сбалансированное и мощное решение, оптимальное для задач, требующих высокой вычислительной плотности, большого объема памяти и быстрого ввода-вывода. Он готов к широкому спектру рабочих нагрузок в современных центрах обработки данных, уверенно конкурируя с аналогичными платформами от Dell EMC и HPE.

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