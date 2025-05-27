Представлен роутер ASUS ROG Strix GS-BE18000

Компания ASUS объявила о выпуске роутера ROG Strix GS-BE18000, который может похвастаться поддержкой Wi-Fi 7. Новинка также характеризуется четырехъядерным процессором, 2 ГБ ОЗУ DDR4, 256 МБ встроенной памяти, поддержкой диапазонов 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, максимальной пропускной способностью 18000 Мб/с, восемью внутренними антеннами с покрытием 300 квадратных метров, поддержкой технологии AiMesh для интеграции устройства в Mesh-сеть, восемью портами Ethernet (один WAN и семь LAN с максимальной скоростью 2,5 Гб/с), интерфейсом USB-A 3.2 Gen 1, технологией безопасности AiProtection Pro, а также игровыми функциями ROG First, Game Boost и Mobile Game Mode. Маршрутизатор уже появился в продаже на дебютном американском рынке по цене в 450 долларов.