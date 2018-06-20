ASUS представили новый роутер ROG Rapture GT-AX11000 с стандартом 802.11ax

С каждым годом мы используем в повседневной жизни все больше беспроводных устройств. В наших домах появляются новые гаджеты, требующие широкополосного подключения: смартфоны, планшеты, персональные компьютеры, игровые консоли, «умные» телевизоры с разрешением 4K UHD, голосовые виртуальные ассистенты и множество других устройств интернета вещей. В пиковые часы, когда разными членами семьи одновременно используются устройства для потоковой трансляции видео, просмотра веб-станиц и игр, пропускной способности обычной домашней сети может не хватать. Специально для таких высоконагруженных сетей и был разработан новый сетевой стандарт 802.11ax, с более высокой пропускной способностью на канал и возможностью более эффективно использовать доступный спектр несколькими клиентами одновременно.
Компания ASUS представила целую линейку роутеров, полностью отвечающих постоянно растущим требованиям к домашним Wi-Fi сетям. Один из новых роутеров, ROG Rapture GT-AX11000 обеспечивает высочайшую скорость соединения и максимальную пропускную способность. Это устройство превзойдет ожидания даже самых требовательных геймеров и компьютерных энтузиастов.
Устанавливать правила игры с роутером ROG Rapture GT-AX11000Бренд ROG славится передовыми технологиями. Неудивительно, что именно инженеры ROG создали Rapture GT-AX11000 – первый в мире трехдиапазонный роутер Wi-Fi с поддержкой стандарта 802.11ax. Это устройство разработано для самых загруженных сетей. Оно обладает суммарной пропускной способностью до 11,000 Мбит/с1: до 1148 Мбит/с в частотном диапазоне 2,4 ГГц и до 4804 Мбит/с в каждом из двух диапазонов 5 ГГц, один из которых можно зарезервировать исключительно под игровые устройства, запретив всем прочим гаджетам использовать этот канал.
В большинстве Wi-Fi-маршрутизаторов предусмотрена возможность проводного подключения устройств по стандарту Gigabit Ethernet, но роутер Rapture GT-AX11000 на шаг впереди – его 2,5-гигабитный порт Ethernet обеспечивает значительно более высокую скорость проводного соединения. Повышенная пропускная способность также позволяет системе взаимодействовать с несколькими гигабитными устройствами одновременно на максимальной скорости или использовать сетевые системы хранения данных NAS, объединяющие разные порты для повышения пропускной способности.
Адаптивный сервис QoS, получивший название ASUS Game Boost, анализирует сетевую активность и по умолчанию отдает приоритет игровому траффику, чтобы другие задачи с высоким потреблением траффика, например, скачивание обновлений, не снижали скорость соединения в многопользовательских онлайн играх. Кнопка Boost, удобно расположенная прямо на корпусе роутера, позволяет с легкостью активировать различные функции, такие как Game Boost или DFS, даже не заходя в веб-интерфейс или мобильное приложение.