ASUS представили новый роутер ROG Rapture GT-AX11000 с стандартом 802.11ax

С каждым годом мы используем в повседневной жизни все больше беспроводных устройств. В наших домах появляются новые гаджеты, требующие широкополосного подключения: смартфоны, планшеты, персональные компьютеры, игровые консоли, «умные» телевизоры с разрешением 4K UHD, голосовые виртуальные ассистенты и множество других устройств интернета вещей. В пиковые часы, когда разными членами семьи одновременно используются устройства для потоковой трансляции видео, просмотра веб-станиц и игр, пропускной способности обычной домашней сети может не хватать. Специально для таких высоконагруженных сетей и был разработан новый сетевой стандарт 802.11ax, с более высокой пропускной способностью на канал и возможностью более эффективно использовать доступный спектр несколькими клиентами одновременно.

Устанавливать правила игры с роутером ROG Rapture GT-AX11000

Компания ASUS представила целую линейку роутеров, полностью отвечающих постоянно растущим требованиям к домашним Wi-Fi сетям. Один из новых роутеров, ROG Rapture GT-AX11000 обеспечивает высочайшую скорость соединения и максимальную пропускную способность. Это устройство превзойдет ожидания даже самых требовательных геймеров и компьютерных энтузиастов.Бренд ROG славится передовыми технологиями. Неудивительно, что именно инженеры ROG создали Rapture GT-AX11000 – первый в мире трехдиапазонный роутер Wi-Fi с поддержкой стандарта 802.11ax. Это устройство разработано для самых загруженных сетей. Оно обладает суммарной пропускной способностью до 11,000 Мбит/с1: до 1148 Мбит/с в частотном диапазоне 2,4 ГГц и до 4804 Мбит/с в каждом из двух диапазонов 5 ГГц, один из которых можно зарезервировать исключительно под игровые устройства, запретив всем прочим гаджетам использовать этот канал.

В большинстве Wi-Fi-маршрутизаторов предусмотрена возможность проводного подключения устройств по стандарту Gigabit Ethernet, но роутер Rapture GT-AX11000 на шаг впереди – его 2,5-гигабитный порт Ethernet обеспечивает значительно более высокую скорость проводного соединения. Повышенная пропускная способность также позволяет системе взаимодействовать с несколькими гигабитными устройствами одновременно на максимальной скорости или использовать сетевые системы хранения данных NAS, объединяющие разные порты для повышения пропускной способности.

Цены и доступность

Адаптивный сервис QoS, получивший название ASUS Game Boost, анализирует сетевую активность и по умолчанию отдает приоритет игровому траффику, чтобы другие задачи с высоким потреблением траффика, например, скачивание обновлений, не снижали скорость соединения в многопользовательских онлайн играх. Кнопка Boost, удобно расположенная прямо на корпусе роутера, позволяет с легкостью активировать различные функции, такие как Game Boost или DFS, даже не заходя в веб-интерфейс или мобильное приложение.Роутер ROG Rapture GT-AX11000 поступит в продажу в третьем квартале 2018 г.