ASUS работает над адаптером оперативной памяти DDR4 для материнских плат DDR5

Учитывая нынешний дефицит и что еще более важно, довольно безумные цены на оперативную память DDR5, ASUS работает над тем, что можно было бы назвать быстрым решением проблемы — адаптером, который позволит владельцам материнских плат DDR5 устанавливать память DDR4 на свои материнские платы.

Тем не менее, учитывая что многие высокопроизводительные материнские платы Z690 поддерживают только DDR5, это может быть временным решением, которое имеет смысл для многих людей, пока доступность DDR5 не стабилизируется. Однако есть некоторая сложность в том, чтобы заставить адаптер работать, так как он не только нуждается в собственной регулировке мощности, поскольку память DDR4 не имеет встроенных компонентов преобразования энергии, в отличие от DDR5, но также есть 2x 32-битная и 64-битная шина. Вдобавок к этому, трассировки DRAM явно расширены, что может привести к нестабильности, поэтому, по-видимому, сейчас он тестируется только с одним типом памяти, которым, по-видимому, является Tridentz Royal от G-Skill. Еще одним ограничением адаптера является то, что для него требуется установка специальной версии UEFI, позволяющей использовать память DDR4.

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