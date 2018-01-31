ASUS выпускает маршрутизатор Blue Cave AC2600 Wi-Fi

ASUS выпустила Blue Cave, высокопроизводительный маршрутизатор Wi-Fi AC2600, основанный на новейших подключенных домашних технологиях Intel, который построен для удовлетворения требовательных современных умных домов.Он создан для того, чтобы легко справляться со все более сложными и требующими высокой пропускной способности интеллектуальных домашних сетей, предлагая превосходную производительность нескольких устройств, поддерживаемую чипсетом Intel® Home WiFi, комплексную коммерческую безопасность с ASUS AiProtection и внеочередное программное обеспечение, с интеграцией IoT с Amazon Alexa и IFTTT.