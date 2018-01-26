ASUS выпустила гибридный 10,1-дюймовый планшет TransBook Mini T103HAF

Компания ASUS представила планшет TransBook Mini T103HAF с 10,1-дюймовым дисплеем формата WXGA 1280 * 800 пикселей. В основе устройства лежит процессор Intel поколения Cherry Trail, 4 Гбайт оперативная память и флеш-модуль eMMC вместимостью 64 Гбайт. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 14,6 часа. В качестве ОС выступит Windows 10 Home. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.1, а также слот для карты microSD. О стоимости новинки TransBook Mini T103HAF пока не сообщается.