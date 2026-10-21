Представлен компактный планшет HONOR WIN Pad

Компания HONOR пополнила ассортимент планшетов компактной игровой модели WIN Pad, которая базируется на 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,7 ГГц и графическим ускорителем Adreno 840. Новинку также оснастили 8,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2304:1440 точек, кадровой частотой 240 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, активной системой охлаждения с вентилятором, двумя линейными вибромоторами по оси X, батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок. Планшет оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 675 и 825 долларов за конфигурации с 12/256 и 16/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.