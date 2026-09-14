Представлен планшет Xiaomi Pad 9

Компания Xiaomi объявила о выпуске планшета Pad 9, который получил 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 825. Новинку также оснастили 11,2-дюймовым экраном с разрешением 3200:2136 точек, адаптивной частотой обновления до 144 Гц, соотношением сторон 3:2, яркостью до 1000 нит, глубиной цвета 12 бит, поддержкой HDR10, HDR Vivid и Dolby Vision, а также средствами защиты зрения, аккумулятором ёмкостью 9720 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт и обратной проводной на 22,5 Вт, четырьмя динамиками, четырьмя микрофонами, корпусом толщиной 5,75 мм, предустановленной оболочкой HyperOS 4, поддержкой стилуса Xiaomi Focus Stylus Pro и четырьмя расцветками корпуса. Цена базовой версии на 8/128 ГБ на дебютном китайском рынке составила эквивалент 445 долларов.

Планшет Lenovo AI Tablet Legion Y700 Unlimited получит разог…
Компания Lenovo поделилась новыми подробностями об игровом планшете AI Tablet Legion Y700 Unlimited, кото…
Планшет Red Magic Gaming Tablet 5 Pro получит Snapdragon 8 E…
Компания Red Magic раскрыла новые характеристики геймерского планшета Red Magic Gaming Tablet 5 Pro, кото…
Планшет Acer A512 оценили в 150 долларов …
Компания Acer пополнила ассортимент бюджетных планшетов моделью A512, которая базируется на 12-нанометров…
Планшет Xiaomi Pad 9 Pro оценили в 565 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент планшетов моделью Pad 9 Pro, которая базируется на производительной…
Планшет HONOR Pad X9b Max оценили в 30 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры дали старт продажам планшета HONOR Pad X9b Max, который получил дисплей с разреше…
Планшет Moto Pad 70 Groove получит АКБ на 10200 мАч…
Компания Motorola раскрыла подробности о планшете Moto Pad 70 Groove, официальный релиз которого запланир…
Представлена глобальная версия планшета Huawei MatePad Pro 1…
В Мюнхене компания Huawei организовала крупную презентацию, в рамках которой продемонстрировала свои нове…
Планшет HONOR Pad 20 Pro засветился в сети …
В базе данных малазийского регулятора SIRIM обнаружилось упоминание планшета HONOR Pad 20 Pro, который ещ…
Обзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый деньОбзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый день
Обзор TECNO MegaPad Pro. 12-дюймовый LTE-планшет для работы и учебыОбзор TECNO MegaPad Pro. 12-дюймовый LTE-планшет для работы и учебы
Обзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлеченийОбзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлечений
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor