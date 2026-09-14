Представлен планшет Xiaomi Pad 9

Компания Xiaomi объявила о выпуске планшета Pad 9, который получил 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 825. Новинку также оснастили 11,2-дюймовым экраном с разрешением 3200:2136 точек, адаптивной частотой обновления до 144 Гц, соотношением сторон 3:2, яркостью до 1000 нит, глубиной цвета 12 бит, поддержкой HDR10, HDR Vivid и Dolby Vision, а также средствами защиты зрения, аккумулятором ёмкостью 9720 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт и обратной проводной на 22,5 Вт, четырьмя динамиками, четырьмя микрофонами, корпусом толщиной 5,75 мм, предустановленной оболочкой HyperOS 4, поддержкой стилуса Xiaomi Focus Stylus Pro и четырьмя расцветками корпуса. Цена базовой версии на 8/128 ГБ на дебютном китайском рынке составила эквивалент 445 долларов.