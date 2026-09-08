Xiaomi представила планшет Pad 9 Pro Max за 1200 долларов

Сегодня компания Xiaomi представила Pad 9 Pro Max — новый флагманский планшет с внушительным набором характеристик. Устройство оснащено 13,3-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3408х2272 пикселя, соотношением сторон 3:2, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит. Планшет работает на собственном процессоре Xiaomi Xring O3, который также используется в Xiaomi 18 Fold. Объём оперативной памяти составляет 8, 12 или 16 ГБ, а встроенного накопителя — 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. На тыльной панели установлена 50-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией изображения, а для селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 12000 мАч.

Он поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт, обратную проводную зарядку мощностью 27 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 45 Вт через контактную площадку на тыльной панели. При этом Xiaomi Pad 9 Pro Max работает под управлением Android 17 с фирменной оболочкой HyperOS 4. Стоимость Xiaomi Pad 9 Pro Max в Китае начинается с 4799 юаней, то есть примерно 715 долларов, за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя. В топовой комплектации модель стоит 1200 долларов — это уже весьма дорогостоящее удовольствие. Кроме того, на данный момент неизвестно, планирует ли Xiaomi выпустить Pad 9 Pro Max на международный рынок, так как производитель анонсировал новинку исключительно в Китае. Но раньше спустя какое-то время планшеты бренда всё же попадали в продажу за пределами локального рынка.
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