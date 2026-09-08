Xiaomi представила планшет Pad 9 Pro Max за 1200 долларов

Он поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт, обратную проводную зарядку мощностью 27 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 45 Вт через контактную площадку на тыльной панели. При этом Xiaomi Pad 9 Pro Max работает под управлением Android 17 с фирменной оболочкой HyperOS 4. Стоимость Xiaomi Pad 9 Pro Max в Китае начинается с 4799 юаней, то есть примерно 715 долларов, за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя. В топовой комплектации модель стоит 1200 долларов — это уже весьма дорогостоящее удовольствие. Кроме того, на данный момент неизвестно, планирует ли Xiaomi выпустить Pad 9 Pro Max на международный рынок, так как производитель анонсировал новинку исключительно в Китае. Но раньше спустя какое-то время планшеты бренда всё же попадали в продажу за пределами локального рынка.