Представлены планшеты TCL TAB A1 Plus NXTPAPER и TAB A1 Plus для учёбы, работы, досуга

Компания TCL выводит на российский рынок линейку устройств, предназначенных для учёбы, работы, досуга и творчества. В неё вошли планшеты TCL TAB A1 Plus NXTPAPER и TCL TAB A1 Plus, а также модель TCL Note A1 NXTPAPER, ориентированная на профессиональных пользователей. Ключевым устройством серии стала TCL TAB A1 Plus NXTPAPER, объединившая крупный дисплей с собственной технологией NXTPAPER, продуманные функции и средства для эффективной работы. Все гаджеты созданы с расчётом на разные задачи — от чтения и просмотра видео до ведения заметок, работы с документами и творческих проектов. Основное преимущество флагманской модели — 12,2-дюймовый экран с разрешением 2,4K, адаптивной частотой обновления до 120 Гц и технологией TCL NXTPAPER.

В версии TCL TAB A1 Plus за качество изображения отвечает технология NXTVISION, которая улучшает передачу цвета, контраст и резкость картинки. Функция DC Dimming снижает мерцание дисплея, а аппаратное ограничение синего света делает просмотр более комфортным — это особенно важно для тех, кто чувствителен к ШИМ-мерцанию.

Модели различаются типом экрана и ёмкостью батареи. TCL TAB A1 Plus NXTPAPER получил аккумулятор на 10 000 мА·ч с быстрой зарядкой до 33 Вт. У TCL TAB A1 Plus батарея на 8 000 мА·ч и зарядка мощностью 20 Вт. За быстродействие обоих планшетов отвечает энергоэффективный восьмиядерный чип Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Обе модели имеют 6 ГБ оперативной памяти. В TCL TAB A1 Plus NXTPAPER установлено 256 ГБ встроенной памяти, в TCL TAB A1 Plus — 128 ГБ. В каждом устройстве предусмотрено расширение хранилища картой microSD объёмом до 2 ТБ.

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