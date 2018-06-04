ASUS выпустит ROG Phone с OLED-экраном 90 Гц

ASUS ROG Phone - это новый 6-дюймовый смартфон, разработанный специально для высокопроизводительных мобильных игр. Телефоном имеет систему охлаждения GameCool 3D.ROG Phone оснащен системой охлаждения GameCool 3D, ультраскоростными сенсорными датчиками AirTrigger, эксклюзивным дизайном для игроков и с дополнительными клавишами, оптимизированными для горизонтального режима, ярким AMOLED-дисплеем с визуальными изображениями HDR, частотой обновления экрана 90 Гц и временем отклика 1 мс для лучшего игрового процесса.

ROG Phone - это 6-дюймовый смартфон с hi-end комплектующими, разработанный специально для высокопроизводительных мобильных игр. Он имеет явное предположение к семейству ROG, оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 845 работающий на частоте 2,96 ГГц с оптимизированным для игр графическим процессором Qualcomm Adreno ™ 630. Его уникальная система охлаждения GameCool - с отсоединяемым вентилятором AeroActive Cooler - благодаря которому сматрфон поддерживает высокую частоту кадров без просадок во время игр, в то время как ее AMOLED-дисплей имеет частоту обновления 90 Гц и время отклика 1 мс с великолепные HDR-изображения.