Обзор Infinix HOT 70: Helio G100 Ultimate, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч

В недорогом смартфоне всегда приходится выбирать, на чем производитель сэкономит, а что постарается сохранить. В случае Infinix HOT 70 приоритеты видны довольно быстро: здесь крупный аккумулятор на 6000 мАч, экран с частотой 120 Гц, Helio G100 Ultimate, NFC, стереодинамики и даже отдельная программируемая клавиша. При этом разрешение дисплея осталось HD+, а набор камер получился довольно простым.

Разберемся, насколько удачным получилось такое сочетание.

Комплектация

Начнем с коробки. Здесь Infinix не пошла по пути минимализма: вместе с HOT 70 покупатель получает зарядный адаптер мощностью 45 Вт, кабель USB Type-C, защитный чехол, пленку для экрана, инструмент для SIM-лотка и документацию.

Чехол простенький, но вполне рабочий. Боковые части выполнены в черном цвете, задняя стенка полупрозрачная. Вокруг блока камер есть выступающий бортик, поэтому объективы не лежат непосредственно на поверхности стола.

То есть после распаковки смартфоном можно сразу пользоваться без обязательной покупки зарядника или чехла. Для бюджетного и среднего ценового сегмента мы по-прежнему считаем такой подход более практичным, чем борьбу за максимально тонкую коробку.

Внешний вид

На тестирование к нам приехал HOT 70 в темном исполнении. Дизайн у него достаточно спокойный: плоская задняя панель, прямые боковые грани и вытянутый вертикальный блок камер. Корпус пластиковый, задняя поверхность матовая.

Матовая поверхность выглядит аккуратно, но отпечатки на ней все равно постепенно появляются. Особенно хорошо это видно под направленным светом. Катастрофы нет, однако абсолютно немарким корпус мы бы не называли.

Несмотря на аккумулятор емкостью 6000 мАч, HOT 70 не воспринимается толстым. Толщина корпуса составляет около 7,5 мм, масса — 195 г. При этом сам смартфон крупный: диагональ экрана почти 6,8 дюйма дает о себе знать. Одной рукой дотянуться до верхней части интерфейса уже сложно.

На правой грани находятся качель регулировки громкости, клавиша питания со сканером отпечатков и еще одна кнопка, которую легко узнать по оранжевой вставке.

Последняя программируемая. На нее можно назначить запуск отдельных функций и приложений. По умолчанию короткое нажатие связано с FlashMemo, а длительное — с ассистентом Folax. Нам сам подход понравился: отдельная физическая кнопка полезнее еще одного пункта в меню, особенно если переназначить ее под действие, которым действительно пользуешься.

Снизу находятся USB Type-C, микрофон и основной динамик.

Второй канал выводится через разговорный динамик, поэтому звук стереофонический. Разъема 3,5 мм нет.

На противоположной грани установлен полноценный лоток: две Nano-SIM можно использовать одновременно с картой памяти microSD. В эпоху гибридных слотов это по-прежнему удобная мелочь.

Еще одна особенность оформления находится рядом с камерами. Active Halo — небольшой световой элемент, который может реагировать на уведомления, зарядку и некоторые другие события. В настройках подсветку можно отключить или изменить сценарии ее работы.

Корпус защищен по стандарту IP65. Это защита от пыли и струй воды, но не полноценная водонепроницаемость: купать смартфон не стоит.

Экран

Спереди установлен 6,78-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1576 × 720 пикселей и частотой обновления до 120 Гц.

И здесь хорошо видно, на чем производитель решил сэкономить, а что оставить. Частота 120 Гц действительно влияет на ощущения от устройства: меню, списки, браузер и социальные сети прокручиваются плавно. После обычных 60 Гц разница заметна сразу.

А вот разрешение HD+ при диагонали почти 6,8 дюйма уже компромисс. Крупные изображения и видео выглядят нормально, но на небольшом тексте и тонких элементах интерфейса разницу с Full HD+ увидеть несложно. Плотность составляет примерно 256 точек на дюйм.

Это не тот случай, когда низкое разрешение мешает пользоваться смартфоном, но именно экран первым напоминает о ценовой категории HOT 70.

Заявленная максимальная яркость в HBM-режиме достигает 700 нит. Днем информация на экране остается читаемой, хотя запас по контрастности под прямыми солнечными лучами ожидаемо ниже, чем у хороших AMOLED-панелей.

В настройках можно менять частоту обновления, включать темную тему и режим защиты зрения, регулировать цветопередачу и активировать повышенную яркость. Там же находится управление Active Halo.

Производительность

Infinix HOT 70 построен на MediaTek Helio G100 Ultimate. Это 6-нм восьмиядерная платформа с двумя Cortex-A76 до 2,2 ГГц и шестью Cortex-A55 до 2,0 ГГц. За графику отвечает Mali-G57 MC2.

Само название Ultimate может создать впечатление чего-то существенно нового, но перед нами скорее развитие хорошо знакомого семейства Helio G99/G100. Поэтому интереснее не название процессора, а то, что смартфон показывает в реальной работе.

Наши результаты:

AnTuTu — 568 878 баллов

Geekbench 7 Single-Core — 594 балла

Geekbench 7 Multi-Core — 1923 балла

CPU Throttling Test после 15 минут — 91% от максимальной производительности

Для этого класса результаты нормальные. HOT 70 без проблем справляется с браузером, мессенджерами, социальными сетями, навигацией и повседневными приложениями. Интерфейс тоже работает достаточно быстро, чему дополнительно помогает экран 120 Гц.

Мы запускали и PUBG Mobile. Играть можно вполне комфортно, если не пытаться выкручивать графику на максимум. Для недорогого смартфона это ожидаемый сценарий: HOT 70 не позиционируется как игровой аппарат, но запуск тяжелой игры для него не становится стресс-тестом на выживание.

Отдельно понравился результат стресс-теста. После 15 минут длительной нагрузки производительность сохранилась на уровне 91% от максимальной. То есть сильного троттлинга, когда первые минуты смартфон работает быстро, а затем резко сбрасывает темп, мы не получили.

Для HOT 70 доступны версии 4/128, 8/128 и 8/256 ГБ. Используются LPDDR4X и накопитель UFS 2.2. Также есть виртуальное расширение оперативной памяти, но физические 8 ГБ в любом случае предпочтительнее программного добавления гигабайтов из накопителя.

Android 16 и XOS

Наш экземпляр работает на Android 16 с оболочкой XOS 16.2.

XOS заметно отличается от чистого Android. Здесь собственное оформление, крупный набор настроек, дополнительные приложения и отдельные фирменные функции. Рабочий стол можно достаточно подробно изменить под себя: доступны темы, обои, виджеты, настройки сетки и другие параметры.

Отдельный раздел посвящен Infinix AI. Под этим названием собрана не одна функция, а целый набор инструментов.

Folax работает как системный AI-ассистент. Есть распознавание содержимого экрана, инструменты перевода, функции для звонков, текста и документов. Часть возможностей встроена непосредственно в приложения системы.

FlashMemo позволяет быстро сохранить информацию с экрана и затем вернуться к ней. Именно ее производитель вынес на отдельную физическую кнопку, хотя, как мы уже отметили выше, назначение клавиши можно поменять.

Большая часть сложных AI-функций зависит от подключения к интернету, поэтому воспринимать Helio G100 как локальный нейропроцессор для генеративного ИИ не стоит. Здесь AI прежде всего является дополнительным программным слоем XOS.

Из беспроводных интерфейсов есть Wi-Fi 5, Bluetooth, NFC и спутниковая навигация. HOT 70 работает в сетях 4G LTE. Поддержки 5G и eSIM нет.

Камера

Основной модуль получил разрешение 50 Мп, объектив с диафрагмой f/1.9 и фазовую автофокусировку. Рядом находится вспомогательный сенсор. Отдельной сверхширокоугольной камеры и телевика нет.

Вместо синтетических сцен мы просто взяли HOT 70 с собой на дневную прогулку. Для такой камеры это самый типичный сценарий: улица, здания, зелень, вода, животные, люди и периодическое использование цифрового приближения.

При хорошем освещении основная камера справляется уверенно. Цвета получаются насыщенными, кадры сразу выглядят эффектно на экране смартфона. Автоматика старается сохранить одновременно яркое небо и детали в тенях.

На архитектуре хорошо видно, что камера любит яркую картинку. Синее небо и зелень выглядят выразительно, иногда даже чуть выразительнее реальной сцены. Для публикации в социальных сетях такой характер обработки скорее удобен.

С водой ситуация тоже нормальная: камера не превращает все отражения в пересвеченное пятно и сохраняет фактуру поверхности. При увеличении уже становится заметна работа программной резкости, особенно на траве и мелкой листве.

Отдельного телеобъектива у HOT 70 нет, поэтому приближение цифровое. При хорошем свете им можно пользоваться, но чудес ждать не стоит: чем сильнее увеличиваем кадр, тем заметнее теряются мелкие детали.

Это хорошо видно на фотографиях животных. На общем плане результат выглядит убедительно, а при сильном приближении трава и перья уже начинают выглядеть более обработанными.

С движущимися и относительно крупными объектами автофокус работает достаточно быстро. Днем получить резкий кадр несложно.

В более сложных сценах с большим перепадом освещения результат зависит от композиции. HOT 70 старается вытянуть тени, но физические возможности недорогого сенсора ограничены. Это нормально для класса устройства.

Еще несколько примеров дневной съемки:

Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Для видеосвязи и обычных селфи ее возможностей достаточно. Днем лицо получается детализированным, а автоматика не пытается полностью стереть фактуру кожи.

Видео основная камера записывает в разрешении до 2K при 30 кадрах в секунду.

По итогам камера соответствует классу устройства. Основной модуль днем снимает нормально и способен выдать приятные кадры без дополнительной обработки. Но система не универсальная: сверхширокоугольного модуля и оптического приближения здесь нет.

Автономность и зарядка

В российской версии HOT 70 установлен аккумулятор емкостью 6000 мАч. При этом смартфон, как мы уже отмечали, остался сравнительно тонким.

Мы сознательно не будем переводить емкость в обещания вроде «два дня работы»: результат слишком сильно зависит от яркости экрана, частоты 120 Гц, игр, мобильной сети и других условий. Но запас в 6000 мАч здесь объективно больше стандартных для рынка 5000 мАч.

Комплектный адаптер обеспечивает зарядку мощностью до 45 Вт.

В системе предусмотрено несколько вариантов зарядки, включая интеллектуальный режим. Есть и обходная зарядка: при подключенном адаптере часть энергии можно направить непосредственно на работу смартфона, уменьшая нагрузку на аккумулятор.

Особенно логично использовать эту функцию во время игр. Смартфону одновременно требуется много энергии и приходится отводить тепло от процессора, поэтому дополнительный нагрев аккумулятора в такой ситуации ни к чему.

Также поддерживается обратная проводная зарядка, позволяющая использовать HOT 70 как источник питания для других устройств.

Итоги

Infinix HOT 70 получился смартфоном с довольно понятными приоритетами. Производитель не пытался сделать одинаково сильными все характеристики, а вложился в те вещи, которые пользователь замечает каждый день.

Экран работает на 120 Гц, аккумулятор имеет емкость 6000 мАч, в комплекте лежит 45-ваттный адаптер, есть NFC, стереодинамики, microSD и отдельная программируемая кнопка. Helio G100 Ultimate тоже хорошо соответствует уровню устройства: 568 878 баллов AnTuTu и 91% производительности после 15 минут стресс-теста показывают, что платформа не только достаточно быстрая, но и стабильная.

Компромиссы тоже хорошо видны. При диагонали 6,78 дюйма разрешение 1576 × 720 пикселей хотелось бы заменить на Full HD+. Камера нормально справляется с дневной съемкой, но фактически строится вокруг одного основного модуля. Нет 5G и eSIM.

Функции Infinix AI и Active Halo мы бы не записывали в причины покупать смартфон сами по себе. Скорее это дополнительные возможности поверх нормальной базовой конфигурации. Причем отдельная программируемая клавиша в повседневной жизни оказалась даже интереснее самой AI-обвязки.

Плюсы:

— аккумулятор емкостью 6000 мАч;

— зарядка мощностью 45 Вт и адаптер в комплекте;

— экран с частотой обновления 120 Гц;

— стабильная работа Helio G100 Ultimate под нагрузкой;

— NFC и стереодинамики;

— отдельный слот microSD;

— программируемая физическая кнопка;

— защита корпуса IP65.

Минусы:

— разрешение HD+ при диагонали 6,78 дюйма;

— нет отдельной сверхширокоугольной камеры;

— нет поддержки 5G и eSIM.