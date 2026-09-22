OnePlus выпустила недорогой смартфон N6 Lite

Сегодня компания OnePlus официально расширила свою линейку смартфонов N6, представив новый доступный смартфон OnePlus N6 Lite. Устройство поддерживает сети 4G, оснащено аккумулятором ёмкостью 7000 мАч и дополняет уже представленные ранее OnePlus N6 и N6x. OnePlus N6 Lite предлагается в единственной конфигурации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. При этом аппарат работает на процессоре Unisoc T7250 и получил 6,75-дюймовый ЖК-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость экрана в специальном режиме достигает 900 нит, но, очевидно, в стандартной ситуации яркость будет заметно ниже, на уровне 500-600 нит.

Встроенную память можно расширить с помощью карты microSD, это довольно приятный бонус, так как 64 ГБ будет мало, тем более, что не вся эта память будет доступна пользователю — часть уйдёт на операционную систему и базовый софт. Основная камера OnePlus N6 Lite имеет разрешение 12 Мп и использует сенсор OmniVision OV13B10, а фронтальная камера получила разрешение 5 Мп. Также смартфон оснащён боковым сканером отпечатков пальцев, соответствует стандарту защиты IP64 и имеет сертификацию MIL-STD-810H. Из интересного — OnePlus N6 Lite получил порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников. Ещё новинка предлагает две SIM-карты с 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и GPS. Но есть и минусы — смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью всего 15 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 5 Вт. По современным меркам это очень скромно.