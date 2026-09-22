OnePlus выпустила недорогой смартфон N6 Lite

Встроенную память можно расширить с помощью карты microSD, это довольно приятный бонус, так как 64 ГБ будет мало, тем более, что не вся эта память будет доступна пользователю — часть уйдёт на операционную систему и базовый софт. Основная камера OnePlus N6 Lite имеет разрешение 12 Мп и использует сенсор OmniVision OV13B10, а фронтальная камера получила разрешение 5 Мп. Также смартфон оснащён боковым сканером отпечатков пальцев, соответствует стандарту защиты IP64 и имеет сертификацию MIL-STD-810H. Из интересного — OnePlus N6 Lite получил порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников. Ещё новинка предлагает две SIM-карты с 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и GPS. Но есть и минусы — смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью всего 15 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 5 Вт. По современным меркам это очень скромно.