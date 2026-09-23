Motorola представила флагманский смартфон Signature 27

При этом потенциальным покупателям сначала придётся привыкнуть к дизайну устройства, который наверняка вызовет неоднозначную реакцию. Корпус смартфона выполнен из алюминия и имеет тонкий профиль, плюс корпус плавно переходит в выступающий блок, который Motorola называет «плоскостью камеры». В нём расположены четыре объектива и вспышка, причём они образуют необычную дугообразную композицию. Выглядит это действительно необычно. Из интересного — компания Motorola также обещает 7 лет обновлений Android, что для устройств компании это по-прежнему большая редкость. Ещё Motorola обещает раскрыть больше подробностей о Signature 27 в ближайшее время, а глобальный запуск смартфона состоится до конца года. Вопрос о цене, конечно, остаётся открытым.