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Motorola представила флагманский смартфон Signature 27

Компания Motorola первой представила смартфон на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Модель Signature 27 может стать самым технологичным флагманом компании за последние несколько лет, хотя полный набор характеристик, цена и дата выхода пока не раскрыты. Основная камера модели получит сенсор на 50 Мп, а перископический телеобъектив — датчик на 200 Мп. Основная камера особенно интересна благодаря сенсору Sony Lytia 910 с поддержкой технологии LOFIC — такой же сенсор используется в представленном на этой неделе Vivo X500 Pro Max, где он обеспечивает динамический диапазон до 17 ступеней. Остаётся надеяться, что Motorola сможет добиться сопоставимого результата.

При этом потенциальным покупателям сначала придётся привыкнуть к дизайну устройства, который наверняка вызовет неоднозначную реакцию. Корпус смартфона выполнен из алюминия и имеет тонкий профиль, плюс корпус плавно переходит в выступающий блок, который Motorola называет «плоскостью камеры». В нём расположены четыре объектива и вспышка, причём они образуют необычную дугообразную композицию. Выглядит это действительно необычно. Из интересного — компания Motorola также обещает 7 лет обновлений Android, что для устройств компании это по-прежнему большая редкость. Ещё Motorola обещает раскрыть больше подробностей о Signature 27 в ближайшее время, а глобальный запуск смартфона состоится до конца года. Вопрос о цене, конечно, остаётся открытым.
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