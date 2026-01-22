Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день

Прошлое поколение Pura стало заметным, если не сказать глобальным, обновлением в линейке, задав новый вектор дизайна флагманских Huawei. В 2025 году компания сохраняет традиции и не пытается изобрести велосипед заново. В базовом HUAWEI Pura 80 используется знакомая формула: крутые камеры, качественный экран, хорошая автономность и, что приятно, не рекордный ценник. Протестировали устройство, чтобы понять — удалось ли бренду удержать планку.

Комплектация

Экология — это хорошо, но будучи покупателем неприятно платить за смартфонов много, а получать мало. Видимо, Huawei думает так же и пока другие производители первого эшелона продолжают играть в «экологов», урезая комплект поставки до одного лишь кабеля, HUAWEI верна традициям.Помимо самого смартфона, документации и скрепки, производитель заботливо положил кабель USB-C и мощный блок питания на 66 Вт. У адаптера есть классная для HUAWEI особенность — два выхода разных типов (USB-A и USB-C). Заряжать два гаджета одновременно не получится, зато не придется искать разные блоки под разные кабели — удобно.Фирменный чехол нетипичный. Это не пожелтеющий через месяц дешевый силикон, а прозрачная накладка из твердого пластика. Однако, как и в прошлом поколении, он не закрывает боковые грани. Решение спорное. В этом плане фирменный чехол от Pura 70 Ultra мне нравился больше, но то самая топовая модель, а это всё же базовый флагман. Есть и есть, спасибо и на этом.

Внешний вид

Смена дизайна и ребрендинг серии Pura в прошлом году вызвал неподдельный интерес. Сейчас Pura 80 смотрится ещё интереснее на фоне повального тренда на шайбы вместо аккуратного блока. HUAWEI сохранили «треугольную» концепцию блока камер, которая напоминает кнопку Play, но сделала его более плавным. В 2025–2026 году это смотрится самобытно и просто клево.

В отличие от «старших братьев» (версий Pro и Ultra), у базового Pura 80 плоские грани: тактильно примерно такие же, что и год назад. Однако теперь они не глянцевые, а матовые, что устройству пошло только на пользу. Pura 80 ощущает как ещё более сбитый крепыш, которому всё нипочем. Это в том числе заслуга металлической рамки и стеклянного задника. Да, смартфон из-за этого тяжеловат — 211 граммов, но столько же весит и другие флагманы.

У нас на тесте розовая версия устройства и если в прошлом году Pura 70 была «ядовито-розовой», теперь же оттенок стал спокойным, «взрослым» и очень стильным. Подойдет и девушкам, и парням без комплексов. Для консерваторов остались классический черный и белый варианты.

С защитой всё стало еще серьезнее. К привычному стандарту IP68 добавился IP69. Это значит, что смартфон не просто можно искупать в пресной воде, но он выдержит даже мойку под давлением горячей водой. Если для вашего смартфона это типичный сценарий — будет полезно.

Эргономика элементов управления претерпела изменения. Все кнопки справа, но теперь сканер отпечатков пальцев перекочевал из-под экрана в клавишу блокировки. И это плюс: срабатывает он мгновенно и с первого раза, никаких проблем с толстыми защитными стеклами больше не будет. Единственная придирка — качелька громкости расположена высоковато, тянуться к ней одной рукой не всегда удобно.

На нижнем торце привычный набор: порт USB-C, микрофон и слот под две nanoSIM (eSIM тоже поддерживается). И динамик, конечно. В целом по звуку всё отлично: спикеры выдают довольно детализированный и громкий стереозвук.

Дисплей

Новинка получила 6,6-дюймовую OLED-матрицу с разрешением 2760 × 1256 пикселей. И здесь HUAWEI не идет на компромиссы, всё по-взрослому: LTPO с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. За счёт этого у нас в наличии Always On Display, а также плавные анимации и низкое энергопотребление при чтении.

Главный апгрейд по сравнению с Pura 70 — это яркость. Производитель заявляет пиковое значение в районе 2800 нит, что на 300 нит больше, чем в прошлом году. На практике показатель будет пониже, так это значение не для всей площади экрана, а лишь для её части. Главное, что стоит понимать — экран отлично читается и под солнечным светом, и в помещении, а HDR-контент выглядит сочно.Важнейшая фишка именно базовой модели Pura 80 — абсолютно плоский экран. Никаких «водопадов» и закруглений, что для кого-то может стать жирным плюсом: никаких ложных касаний ладонью, а клеить защитные стекла (если вдруг решите снять заводскую пленку) — проще простого. Само стекло здесь топовое — Kunlun Glass 2-го поколения, так что за сохранность матрицы можно не переживать.

Железо и софт

В плане начинки HUAWEI продолжает гнуть свою линию. Сердцем смартфона стал фирменный процессор Kirin 9010s, выполненный по 7-нанометровому техпроцессу, если верить GSMArena.

Чип не бьет рекорды в AnTuTu или Geekbench 6 и не пытается соревноваться с монструозным Snapdragon 8 Elite 5 или Dimensity 9500. Нет, это чипы другой лиги, но несмотря на это на игровом поле HUAWEI ведет себя достойно. Мощности с запасом хватает для плавной работы системы, быстрой обработки фото и запуска современных игр в 60 FPS на высоких или средних настройках графики. Да, в тяжелых тайтлах рекордов FPS ждать не стоит, но играть комфортно.

Ложка дегтя всё же есть. Если в поддержке Wi-Fi 7 производитель идет в ногу со временем, то с проводным подключением случился странный даунгрейд. Вместо быстрого USB 3.1 (как в прошлом поколении) здесь установлен медленный USB 2.0. Так что перекидывать гигабайты видео по проводу будет долго — учитывайте это.Работает смартфон на свежей EMUI 15. Google-сервисов, как и прежде, нет, но в 2025 году это уже не проблема, особенно с новой «киллер-фичей» — глубокой интеграцией с Яндексом.

Интегрирован голосовой помощник: Алиса вызывается удержанием кнопки питания и может вызвать такси, включить музыку или просто поболтать.

Добавили аналог Circle to Search — можно искать товары, обводя их пальцем на экране.

В «Заметках» ИИ от Яндекса помогает редактировать тексты, менять тональность или исправлять ошибки.

HUAWEI буквально «поженила» систему с Алисой:Никуда не делись и фирменные фишки, например, скролл ленты соцсетей жестом, что удобно, если едите хинкали или шашлык и параллельно смотрите шортсы. В общем-то всё то, что было в прошлом поколении, включая интерактивные темы для экрана блокировки.

Камера

Камера — это то, ради чего обычно и покупают HUAWEI, и Pura 80 здесь не стал исключением. Здесь установлен знакомый по прошлому поколению набор, но с доработанными алгоритмами.Основной модуль по-прежнему 50 Мп с фирменной «фишкой» — физической переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0 и оптической стабилизацией. Телевик перископический на 12 Мп с 5-кратным оптическим зумом и стабилизацией. А ультраширик на 13 Мп с оптикой f/2.2.Лепестки объектива основной камеры двигаются физически, позволяя получать естественное, «оптическое» размытие фона, а не программное, как у конкурентов. Поэтому днем кадры выходят сочными, но без «кислотности» — волосы, текстуры ткани и оттенки кожи выглядят натурально и с естественным размытием заднего плана. В этом плане Pura 80 стоит в одном ряду с актуальными Pixel и iPhone, а местами и превосходит их.

Ночной режим работает интеллигентно. Смартфон не пытается превратить ночь в день, высветлив вообще всё. Наоборот: устройство аккуратно подтягивает тени, сохраняя общую атмосферу ночи, поэтому кадры смотрятся натурально, хоть и с небольшим цифровым шумом.

Отдельного внимания заслуживает телевик. 5-кратный оптический зум позволяет получить качественные кадры даже на большом расстоянии. Можно круто снимать архитектуру, например, детали фрески или портреты. Есть гибридный 10× зум, но он уже не так впечатляет: шумит больше, четкость меньше и заметен ИИ-след.

Ультраширик успешно справляется со своей задачей днем, передавая весь размах сцены, нр вечером чудес ждать не стоит: оптика здесь не такая светосильная, поэтому детализация падает, и появляются шумы.

Селфи-модуль на 13 Мп получил улучшенную светосилу f/2.0. Автофокус работает четко, кожа выглядит живой, без эффекта пластиковой маски. Если нужно приукрасить действительность — бьютификаторы в настройках всегда к вашим услугам — классика Huawei.

Батарея

Также cмартфон пишет видео в 4K при 60 FPS, при этом можно переключаться между всеми объективами прямо во время записи. Картинка плавная, цвета без преувеличения действительности, но, если быстро переводить камеру с объекта на объект, заметен эффект желе.Здесь без откровений. По меркам конца 2025 года – начала 2026 года аккумулятор здесь скромный — 5170 мАч или 5600 мАч в версии для Китая. Конкуренты предлагают модели с более ёмким АКБ, так что HUAWEI в этом вопросе немного в роли догоняющих.Впрочем, волноваться не стоит — на день энергичного использования. Уехал на работу с утра, вернулся домой, залип в Gardenscapes и рилсы — к ночи остается 20–30% заряда. В умеренном режиме без игр реально выжать и полтора дня. Много это или нет, решать вам.Благо если смартфон поддерживает зарядку по проводу мощностью до 66 Вт, что позволяет зарядиться с 0 до 100% за 45 минут. Можно и по беспроводному методу — поддерживается 50 Вт зарядка, но нужна фирменная станция.

Итоги

HUAWEI Pura 80 — это отличный пример здорового консерватизма. Компания взяла удачную формулу прошлого поколения и подтянула характеристики до актуальных стандартов. В сухом остатке мы имеем сбалансированный флагман, который не пытается казаться чем-то большим, чем он есть. Его производительности и камеры спокойно хватит на 3–4 года. Если вы не гонитесь за маркетинговыми цифрами, а просто хотите хорошо сбитый смартфон — Pura 80 станет отличным выбором с поправкой на Google Сервисы.