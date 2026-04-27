Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ

Сторона экрана и крышка по краям закруглены. С одной стороны это дополнительно уменьшает тактильное восприятие толщины корпуса, но с другой меньше надежность сцепления при хвате руками.
Хотя чего не отнять это общей премиальности исполнения. Смартфон явно выглядит и ощущается дороже своей стоимости. Высокая жесткость конструкции и качественно проведенная сборка.
Крышка у Tecno Spark Slim выполнена из стекловолокна. Поверхность приятна тактильно, крышка не продавливается под давлением пальцев.
Блок камеры выполнен по похожей схеме с Google Pixel и iPhone Air, мне такое исполнение нравится, оно практичнее в отличие от распространенного размещение сбоку. При размещении на столе выступает точкой опоры, корпус не раскачивается и устойчив.
Два объектива, активно используется из которых только один, размещены по его краям и в центре светодиодная вспышка. Элемент интересно обыгран светодиодной подсветкой вокруг объективов и в центральной части. Для управления выведен отдельный виджет на рабочий стол и пункт с настройками.
В зависимости от выбранных настроек активируется при перевороте в руке, входящем вызове или активном уведомлении, активации голосового помощника, зарядке и разрядке.
На правой грани кнопка включения и спаренный регулятор громкости. Тонкая грань и заостренный край. Нажимаются с небольшим усилием.
Снизу выдвижной лоток под две nanoSIM, карту памяти возможности поставить нет. Разъем USB-C для зарядки и передачи данных. Сверху и снизу выведены динамики с насыщенным звучанием и запасом по громкости. Для меня качество звука в этой модели стало открытием, особенно с учетом небольшой толщины корпуса. Звуковая схема Dolby Atmos.
Лицевая сторона с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Антибликовое и олеофобное покрытие. По центру сверху объектив фронтальной камеры. Сканер отпечатка пальца интегрирован под экран. Срабатывает точно и быстро.
В комплекте идет защитный чехол из прозрачного пластика. Плотно прилегает и повторяет форму корпуса.
Пиковая яркость экрана 800 нит. Отличная читаемость при эксплуатации под прямыми солнечными лучами. Хорошо настроен цветовой баланс и в настройках также можно его откорректировать под свой вкус. Из набора настроек также доступны адаптивная регулировка яркости, переход между светлой и темной темами по расписанию. Защита зрения.
Поддерживается Always-on-Display с кастомизацией отображения часов и уведомлений по событиям. Есть возможность обыграть объектив камеры с помощью динамического острова как на iPhone.
На борту 8 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR4X. Поддерживается программное расширения объема до 16 Гбайт, задействуя внутренний накопитель. Тут он объемом 256 Гбайт типа UFS 2.2.
Телефонный модуль с двумя nanoSIM с LTE демонстрировал уверенный прием и высокие скорости работы с данными. Одноканальный модуль GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou.
В приложении КАМЕРА доступен режим съемки с использованием искусственного интеллекта, определяющего типа объекта и условия съемки, подбирая автоматически оптимальный набор настроек. Снимки детализированные, фокусировка цепкая.
Видеосъемку ведет в разрешении 2560х1440 с частотой 30 кадров в секунду. При съемке доступна опция цифровой стабилизации.
Фронтальная камера с разрешением 13 Мп, диафрагма F/2.0. Снимки с хорошим уровнем резкости.
Операционная система Android 15 с фирменной оболочкой HiOS 15. В системе активно используются технологии с применением искусственного интеллекта. Голосовой помощник Tecno Ella, активируемого нажатием на кнопку питания. Это собственная языковая модель, постоянно развивающаяся и расширяющая доступные возможности.
Есть улучшение фотоснимков, подготовка субтитров для видео, перевод текста и голоса, разбор записи диктофона, взаимодействие с установленными приложениями и сервисами. Заметно что производитель уделяет много внимания программной оболочке.