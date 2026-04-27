Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ

Серия Spark у Tecno включает доступные смартфоны, ориентированные на широкую аудиторию. Это сбалансированные решения с актуальным техническим оснащением, обеспечивающие стабильную работу, хорошую автономность и комфортную эксплуатацию. В серию входит любопытная модель Tecno Spark Slim, представленная не так давно и доступная в российских магазинах. Как можно догадаться по названию, акцент в ней делается на толщине корпуса и удобстве эксплуатации.

Комплектация

Упаковка из плотного картона с сочным оформлением. На ней приведены данные по техническим характеристикам и особенностям исполнения. В комплект входит адаптер питания мощностью 45 Вт, USB-кабель, защитный чехол, скрепка для лотка SIM, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Доступен смартфон в белом и черном вариантах исполнения. Толщина корпуса всего 5.9 мм и это с учетом высокой емкости аккумулятора, составляющей 5160 мАч. Также он защищен от пыли и воды по уровню IP64.

Сторона экрана и крышка по краям закруглены. С одной стороны это дополнительно уменьшает тактильное восприятие толщины корпуса, но с другой меньше надежность сцепления при хвате руками.

Хотя чего не отнять это общей премиальности исполнения. Смартфон явно выглядит и ощущается дороже своей стоимости. Высокая жесткость конструкции и качественно проведенная сборка.

Крышка у Tecno Spark Slim выполнена из стекловолокна. Поверхность приятна тактильно, крышка не продавливается под давлением пальцев.

Блок камеры выполнен по похожей схеме с Google Pixel и iPhone Air, мне такое исполнение нравится, оно практичнее в отличие от распространенного размещение сбоку. При размещении на столе выступает точкой опоры, корпус не раскачивается и устойчив.

Два объектива, активно используется из которых только один, размещены по его краям и в центре светодиодная вспышка. Элемент интересно обыгран светодиодной подсветкой вокруг объективов и в центральной части. Для управления выведен отдельный виджет на рабочий стол и пункт с настройками.

В зависимости от выбранных настроек активируется при перевороте в руке, входящем вызове или активном уведомлении, активации голосового помощника, зарядке и разрядке.

На правой грани кнопка включения и спаренный регулятор громкости. Тонкая грань и заостренный край. Нажимаются с небольшим усилием.

Снизу выдвижной лоток под две nanoSIM, карту памяти возможности поставить нет. Разъем USB-C для зарядки и передачи данных. Сверху и снизу выведены динамики с насыщенным звучанием и запасом по громкости. Для меня качество звука в этой модели стало открытием, особенно с учетом небольшой толщины корпуса. Звуковая схема Dolby Atmos.

Лицевая сторона с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Антибликовое и олеофобное покрытие. По центру сверху объектив фронтальной камеры. Сканер отпечатка пальца интегрирован под экран. Срабатывает точно и быстро.

В комплекте идет защитный чехол из прозрачного пластика. Плотно прилегает и повторяет форму корпуса.

Экран

Установлен 6.78 дюймовая матрица AMOLED. Разрешение экрана 1224х2720 пикселей (плотность 440 ppi). Tecno Spark Slim поддерживает частоту обновления до 144 Гц, в настройках есть несколько вариантов режимов работы. Широкие углы обзора, высокая контрастность.

Пиковая яркость экрана 800 нит. Отличная читаемость при эксплуатации под прямыми солнечными лучами. Хорошо настроен цветовой баланс и в настройках также можно его откорректировать под свой вкус. Из набора настроек также доступны адаптивная регулировка яркости, переход между светлой и темной темами по расписанию. Защита зрения.

Поддерживается Always-on-Display с кастомизацией отображения часов и уведомлений по событиям. Есть возможность обыграть объектив камеры с помощью динамического острова как на iPhone.

Платформа

Построен на платформе MediaTek Helio G200. Изготовлен процессор по 6 нм техпроцессу. Восемь ядер и интегрированная графика Mali-G57. Уровень быстродействия у нее высокий, стабильно работают приложения и можно играть в игры. При небольшой толщине в Tecno Spark Slim продумали вопрос отвода тепла, используется габаритная испарительная камера площадью 5880 мм2 из графита высокой плотности.

На борту 8 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR4X. Поддерживается программное расширения объема до 16 Гбайт, задействуя внутренний накопитель. Тут он объемом 256 Гбайт типа UFS 2.2.

Телефонный модуль с двумя nanoSIM с LTE демонстрировал уверенный прием и высокие скорости работы с данными. Одноканальный модуль GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou.

Аккумулятор

Небольшая толщина корпуса не сказалась негативно на показателях автономной работы. В смешанной синтетической нагрузке проработал более 13 часов. Это весь день активной эксплуатации. Емкость аккумулятора 5160 мАч. Поддерживается быстрая зарядка, в комплекте идет адаптер мощностью 45 Вт. Он затрачивает на полный цикл зарядки примерно час.

Камеры

Tecno Spark Slim оснащен камерой с разрешением 50 Мп, диафрагмой F/1.6. Это матрица Hynix Hi-5022Q с фазовой фокусировкой. По умолчанию в приложении снимает с объединением 4 соседних пикселей в один, съемка в полном разрешении также доступна.

В приложении КАМЕРА доступен режим съемки с использованием искусственного интеллекта, определяющего типа объекта и условия съемки, подбирая автоматически оптимальный набор настроек. Снимки детализированные, фокусировка цепкая.

Видеосъемку ведет в разрешении 2560х1440 с частотой 30 кадров в секунду. При съемке доступна опция цифровой стабилизации.

Фронтальная камера с разрешением 13 Мп, диафрагма F/2.0. Снимки с хорошим уровнем резкости.

Софт

Операционная система Android 15 с фирменной оболочкой HiOS 15. В системе активно используются технологии с применением искусственного интеллекта. Голосовой помощник Tecno Ella, активируемого нажатием на кнопку питания. Это собственная языковая модель, постоянно развивающаяся и расширяющая доступные возможности.

Есть улучшение фотоснимков, подготовка субтитров для видео, перевод текста и голоса, разбор записи диктофона, взаимодействие с установленными приложениями и сервисами. Заметно что производитель уделяет много внимания программной оболочке.

Итоги

Tecno Spark Slim – хорошо укомплектованный смартфон в доступном ценовом сегменте, выполненный в изящном и тонком корпусе. Экран с высокой яркостью, быстродействие и стабильная работа без перегрева, хорошие показатели автономной работы и быстрая зарядка, проработанная операционная система с AI, динамики с Dolby Atmos.
