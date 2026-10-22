iPhone Duo может не появиться в оффлайн-магазинах

Компания Apple предупредила об ограниченном количестве смартфонов iPhone Duo, которые поступят в свободную продажу в розничных магазинах компании. Официальный старт продаж новинки намечен на пятницу, 23 октября, однако онлайн-предзаказы быстро разобрали, а сроки доставки некоторых заказов уже сдвинулись на следующий год. «В пятницу утром наши команды с нетерпением ждут покупателей в магазинах Apple Store, где они смогут лично познакомиться с iPhone Duo и всей впечатляющей линейкой iPhone. В магазинах Apple Store будет доступно ограниченное количество iPhone Duo для покупателей без предварительного заказа. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее передать этот революционный продукт в руки покупателей», — заявили в Apple.

По данным западных СМИ, ограниченное количество смартфонов для покупки без предварительного заказа появится в магазинах США, Канады, Австралии, Мексики, а также в большинстве стран Великобритании и Европы. В этих регионах покупатели также смогут забрать в магазинах устройства, заказанные онлайн. В то же время в материковом Китае, Франции, Гонконге, Индии, Японии, Малайзии, Южной Корее, на Тайване, в Таиланде и Объединённых Арабских Эмиратах магазины Apple будут выдавать только онлайн-заказы на iPhone Duo. Всё дело в том, что спрос на новинку оказался слишком высоким, так что производителю пришлось отказаться от привычной стратегии распространения в пользу онлайн-заказов на официальном сайте.