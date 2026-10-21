REDMI K100 получит продвинутую камеру

Компания Xiaomi опубликовала новую порцию подробностей о смартфоне REDMI K100, который будет представлен 27 октября. Производитель подтвердил наличие основной камеры с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения Light Hunter 800 оптического размера 1/1.55 дюйма с оптической стабилизацией. Также смартфон сможет похвастаться защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, ультразвуковым дактилоскопическим сенсором, симметричными стереодинамиками, семью игровыми антеннами и линейным вибромотором по оси X (модель 0815).

Ранее сообщалось о батарее ёмкостью 10000 мАч, поддержке 100-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, 6,83-дюймовом экране с кадровой частотой 165 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, однокристальной системе Snapdragon 8 Elite от Qualcomm и отдельном игровом графическом чипе D2 и предустановленной прошивке HyperOS 4 на базе Android 17.
iPhone 18 Pro получил медленную память…
Смартфоны iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max в прошлом году впервые получили вариант с накопителем на 2 ТБ…
Смартфоны Samsung Galaxy S27 не получат память нового поколе…
Серия смартфонов Galaxy S26 вышла позже обычного — для сравнения, Galaxy S24 представили в середине январ…
Vivo X300 FE вышел в версии с 8/256 ГБ памяти …
Компания Vivo объявила о выходе новой конфигурации для смартфона X300 FE, которая получила 8 ГБ оперативн…
Acer представила смартфон Sospiro A70 с двумя экранами…
В июле Acer представила Sospiro A15 — смартфон с дополнительным экраном на задней панели. Теперь латиноам…
Официально: OnePlus 16 получит защиту от воды …
Компания OnePlus опубликовала новые подробности о характеристиках флагманского смартфона OnePlus 16, кото…
HONOR Magic 9 Pro Max поставил рекорд в AnTuTu…
В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu V12 появились результаты тестирования флагманского смартфона H…
Широкий смартфон Huawei Pura X View остается хитом продаж…
Мы уже писали о том, что необычный смартфон Huawei Pura X View показал отличный старт продаж на домашнем …
Официально: iQOO Neo 12 получит батарею на 9000 мАч…
Компания iQOO раскрыла подробности о смартфоне iQOO Neo 12, который будет представлен уже в этом месяце. …
Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 МпОбзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор Tecno CAMON 50. Доступный смартфон с IP69K/MIL-STD-810, AMOLED 144 Гц, 6500 мАч и камерой Sony LYT700CОбзор Tecno CAMON 50. Доступный смартфон с IP69K/MIL-STD-810, AMOLED 144 Гц, 6500 мАч и камерой Sony LYT700C
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor