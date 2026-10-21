REDMI K100 получит продвинутую камеру

Компания Xiaomi опубликовала новую порцию подробностей о смартфоне REDMI K100, который будет представлен 27 октября. Производитель подтвердил наличие основной камеры с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения Light Hunter 800 оптического размера 1/1.55 дюйма с оптической стабилизацией. Также смартфон сможет похвастаться защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, ультразвуковым дактилоскопическим сенсором, симметричными стереодинамиками, семью игровыми антеннами и линейным вибромотором по оси X (модель 0815).

Ранее сообщалось о батарее ёмкостью 10000 мАч, поддержке 100-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, 6,83-дюймовом экране с кадровой частотой 165 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, однокристальной системе Snapdragon 8 Elite от Qualcomm и отдельном игровом графическом чипе D2 и предустановленной прошивке HyperOS 4 на базе Android 17.