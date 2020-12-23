ASUS выпустит новый маршрутизатор Value RT-AX68U с WIFI6

Компания ASUS анонсировала выпуск двухдиапазонного маршрутизатора Wi-Fi 6 RT-AX68U. Он будет иметь максимальную скорость передачи 2700 Мбит / с. Хотя это модель среднего уровня, она имеет поддержку AiMesh и может улучшать сигнал, комбинируя его использования с другими совместимыми маршрутизаторами.

Он также оснащен «Родительским контролем», который ограничивать доступ к сайтам для детей, «Instant Guard» - обеспечивает безопасный доступ к сети даже вдали от дома, «Ai Protection» - блокирует доступ к неавторизованным веб-сайтам и другие функции безопасности. Сетевой стандарт - IEEE 802.11a / b / g / n / ac ax, диапазон поддерживает частоты 2,4 и 5 ГГц, роутер имеет тремя внешними антеннами. ASUS RT-AX68U так же оснащен двухъядерным процессором работающий на частоте 1,8 ГГц, 512МБ оперативной памяти и 256 МБ для сохранения профилей и других настроек.Интерфейс подключения - Gigabit WANx1, Gigabit LANx4, USB3.0x1, USB2.0x1. Вес 630 г.