ASUS выпустит новый маршрутизатор Value RT-AX68U с WIFI6

Он также оснащен «Родительским контролем», который ограничивать доступ к сайтам для детей, «Instant Guard» - обеспечивает безопасный доступ к сети даже вдали от дома, «Ai Protection» - блокирует доступ к неавторизованным веб-сайтам и другие функции безопасности. Сетевой стандарт - IEEE 802.11a / b / g / n / ac ax, диапазон поддерживает частоты 2,4 и 5 ГГц, роутер имеет тремя внешними антеннами. ASUS RT-AX68U так же оснащен двухъядерным процессором работающий на частоте 1,8 ГГц, 512МБ оперативной памяти и 256 МБ для сохранения профилей и других настроек.
Интерфейс подключения - Gigabit WANx1, Gigabit LANx4, USB3.0x1, USB2.0x1. Вес 630 г.