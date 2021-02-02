ASUSTOR представила портативный адаптер AS-U2.5G2 2,5 Гбит/с

ASUSTOR, бренд ASUS, ориентированный на NAS представил внешний сетевой адаптер AS-U2.5G2. Корпус адаптера выполнен из алюминия. ASUSTOR AS-U2.5G2 использует сетевое решение Realtek RTL8156B 2,5 GbE PHY. Размер адаптера: 16,4 x 23,4 x 195,2 мм (ВхШхГ), вес составляет 33 грамма. Напомним, что устройство совместимо не только с продуктами ASUSTOR NAS, но и с компьютером с ОС Windows 10.

Портативный адаптер AS-U2.5G2 имеет порт USB 3.2 Gen 1 обеспечивает питание и подключение к хосту. Адаптер поставляется с разъемом USB Type-C, а в комплекте - переходник с Type-C на Type-A. На данный момент, компания не раскрывает цену адаптера.