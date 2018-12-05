AT & T выпустит 5G сеть совместимую с Samsung Galaxy

2018-12-05, Автор - Ganibal; Продукт - AT & T; [78]
AT & T объявила о запуске смартфона Samsung Galaxy с поддержкой 5G в первой половине 2019 года. Носитель не упоминал никаких имен, но корейский производитель телефонов на днях продемонстрировал видеовызов на 5G с использованием прототипа Galaxy S10. Ранее оператор объявил мобильную точку доступа Netgear Nighthawk 5G, которая будет использовать технологию mmWave. Это станет доступно в конце этого месяца и будет работать в 12 городах, которые будут получать покрытие 5G к концу года. Затем в первой половине следующего года присоединятся еще 7 городов. Вчера Verizon также объявила о партнерстве с Samsung для запуска смартфона 5G в течение первых шести месяцев 2019 года.

Во всяком случае, AT & T работает над другим проектом с Samsung - используя 5G для интеллектуальных заводов следующего поколения, где роботы и датчики будут использовать каналы связи в режиме реального времени, которые поддерживаются новой более высокой пропускной способностью и более низким стандартом задержки.

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