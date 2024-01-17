AVerMedia представила флагманскую карту видеозахвата Live Gamer 4K 2.1

Для тех, кто впервые погружается в мир стриминга, предназначена карта видеозахвата Live Streamer ULTRA HD (GC571). В компании заявили, что модель предназначена для тех, у кого ограничен бюджет, но при этом есть желание стримить в 4К и получать качественную картинку. Также в компании напомнили, что софт RECentral от AVerMedia позволяет одновременно стримить на несколько платформ вроде Twitch и YouTube, да и интегрировать данную карту в систему будет крайне легко на самом деле. Отличные новости для тех, кто давно мечтал начать вести стримы, ведь теперь у вас будет возможность за разумные деньги собрать действительно впечатляющую систему с понятным интерфейсом и высоким качеством контента. Да и флагманская модель тоже заслуживает внимания аудитории.