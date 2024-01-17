AVerMedia представила флагманскую карту видеозахвата Live Gamer 4K 2.1

Компания AVerMedia Technologies официально представила свои новейшие карты захвата под названием Live Gamer 4K 2.1 (GC575) и Live Streamer ULTRA HD (GC571). Топовая модель AVerMedia Live Gamer 4K 2.1 (GC575), по словам производителя, полностью использует потенциал технологии HDMI 2.1, тогда как на рынке у многих крупных компаний просто нет конкурирующих решений на базе этой технологии. В результате новая карта способна передавать изображение в качестве до 4K при 144 Гц с поддержкой технологий HDR/VRR. Это на самом деле лучшая карта видеозахвата на текущий момент на рынке, так что для профессионалов, которые хотят получить максимально плавную картинку, она подойдёт просто идеально.

Для тех, кто впервые погружается в мир стриминга, предназначена карта видеозахвата Live Streamer ULTRA HD (GC571). В компании заявили, что модель предназначена для тех, у кого ограничен бюджет, но при этом есть желание стримить в 4К и получать качественную картинку. Также в компании напомнили, что софт RECentral от AVerMedia позволяет одновременно стримить на несколько платформ вроде Twitch и YouTube, да и интегрировать данную карту в систему будет крайне легко на самом деле. Отличные новости для тех, кто давно мечтал начать вести стримы, ведь теперь у вас будет возможность за разумные деньги собрать действительно впечатляющую систему с понятным интерфейсом и высоким качеством контента. Да и флагманская модель тоже заслуживает внимания аудитории.