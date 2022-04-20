AYANEO готовится к выпуску самой тонкой портативной игровой консоли Windows OLED

За последние несколько лет геймеры искали альтернативные портативные игровые устройства. Гарнитуры виртуальной реальности становятся все более распространенными, и портативные игры также выросли. Рынок мобильных игр не остановился на Nintendo Switch, а превратился в компании, предлагающие персональные игры на ходу, такие как GDP, Valve, OneXPlayer и AyaNeo.

Артур Чжанге, генеральный директор AyaNeo, недавно объявил в социальной сети Weibo, что компания планирует выпустить новую портативную игровую консоль с OLED-экраном в мае 2022 года. Ожидается, что новая линейка продуктов будет самой легкой и самой тонкой портативной консолью с установленной Windows 11.

Steam Deck от Valve и серия портативных компьютерных консолей GDP отличаются от других тем, что Valve и GDP имеют более громоздкие системы. Серия игровых систем расширит рынок, но будет более конкурентоспособной по сравнению с такими системами, как Nintendo Switch с новейшим OLED-экраном компании и консолью OneXplayer. Конкуренция между этими тремя компаниями разгорится из-за тонкого дизайна всех трех консолей и аналогичных функций, таких как OLED-экран. Кроме того, Steam Deck использует свою проприетарную операционную систему SteamOS, основанную на Linux, и недавно начала поддерживать Windows 11.

В 2022 году геймеры могут ожидать, что AyaNeo выпустит консоль, совместимую с AMD Ryzen серии 6000, которая повысит качество графики. AyaNeo официально не раскрывает спецификации новой системы, кроме анонса OLED-панели и процессора AMD Ryzen серии 6000.