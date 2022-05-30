AYANEO представила портативную консоль Air Plus

AYANEO анонсировала новую портативную игровую консоль Air Plus с новым процессором Mendocino от AMD.

Процессор Mendocino имеет те же ядра Zen 2 и RDNA 2, что и в Steam Deck, однако точная конфигурация и показатели производительности в настоящее время неизвестны, поскольку ходят слухи, что процессор будет включать только 2 вычислительных блока.

AYANEO Air Plus может работать под управлением ОС AYA Neo на базе Linux, Windows или ОС Steam и оснащен 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p в дополнение к слоту расширения M.2 2280.

Консоль будет продаваться по цене 289 долларов США, что ниже стоимости Steam Deck на 60 долларов США, в то время как ограниченная ранняя серия устройств будет доступна по цене 200 долларов США.

Бренд Ayaneo представил портативную консоль Air Plus…
Бренд Ayaneo представил портативную консоль Air PlusКомпания Ayaneo представила игровую консоль Air Plus, которая будет стоить всего 290 долларов. Новинка бу…
Steam Deck занимает первое место в рейтинге бестселлеров по …
Steam Deck занимает первое место в рейтинге бестселлеров по
Продажи Nintendo Switch заметно упали…
Продажи Nintendo Switch заметно упалиNintendo поставила 4,11 миллиона консолей Switch за квартал с января по март, в результате чего общее кол…
SilverStone выпускает радиатор SSD M.2 TP06 совместимый с PS…
SilverStone выпускает радиатор SSD M.2 TP06 совместимый с PSКомпания SilverStone Technology выпускает радиатор SSD M.2 TP06, совместимый с консолью PlayStation 5. TP…
GTA V работает на PS5 намного лучше, чем на Xbox Series X…
GTA V работает на PS5 намного лучше, чем на Xbox Series XGrand Theft Auto V теперь официально доступна на консолях текущего и следующего поколения, новые версии и…
Выпущена портативная консоль AYN Loki с ОС Windows…
Выпущена портативная консоль AYN Loki с ОС WindowsОпираясь на свою предыдущую портативную игровую консоль Odin на базе Android, инженеры AYN на этой неделе…
Комплект разработчика Xbox Series X Teardown имеет 40 ГБ пам…
Комплект разработчика Xbox Series X Teardown имеет 40 ГБ памGamersNexus подтвердил, что комплект разработчика Xbox Series X Teardown оснащен 40 ГБ памятью GDDR6 на м…
Обновление системы Nintendo Switch 14.1.0 добавляет настройк…
Обновление системы Nintendo Switch 14.1.0 добавляет настройкNintendo выпустила обновление системы Nintendo Switch 14.1.0, которое добавляет на платформу параметр уве…
Обзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли NintendoОбзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли Nintendo
Обзор Mario Golf: Super Rush. Забег с клюшкой по Грибному королевствуОбзор Mario Golf: Super Rush. Забег с клюшкой по Грибному королевству
Обзор Nintendo Switch OLED. Лучшая гибридная консоль на рынкеОбзор Nintendo Switch OLED. Лучшая гибридная консоль на рынке
Обзор Legend Of Zelda: Skyward Sword HD. Лучшая в серии после Breath of the WildОбзор Legend Of Zelda: Skyward Sword HD. Лучшая в серии после Breath of the Wild
Обзор Harper ABX-460. ТВ-приставка с геймпадомОбзор Harper ABX-460. ТВ-приставка с геймпадом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor