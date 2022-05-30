AYANEO представила портативную консоль Air Plus

AYANEO анонсировала новую портативную игровую консоль Air Plus с новым процессором Mendocino от AMD.

Процессор Mendocino имеет те же ядра Zen 2 и RDNA 2, что и в Steam Deck, однако точная конфигурация и показатели производительности в настоящее время неизвестны, поскольку ходят слухи, что процессор будет включать только 2 вычислительных блока.

AYANEO Air Plus может работать под управлением ОС AYA Neo на базе Linux, Windows или ОС Steam и оснащен 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p в дополнение к слоту расширения M.2 2280.

Консоль будет продаваться по цене 289 долларов США, что ниже стоимости Steam Deck на 60 долларов США, в то время как ограниченная ранняя серия устройств будет доступна по цене 200 долларов США.