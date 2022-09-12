AYANEO представила портативную консоль Geek 2

В прошлом году AYANEO сделали себе имя своими портативными игровыми консолями, конкурирующими со Steam Deck от Valve и Nintendo Switch. Теперь AYANEO разрабатывает новый вариант своей знаменитой линейки Geek, возвращаясь к классическому форм-фактору с APU AMD Ryzen 7 6800U под капотом. Компания разработала несколько систем, чтобы найти место во многих ценовых диапазонах, от 299 до чуть более 1000 долларов. Новая портативная игровая консоль AYANEO Geek 2, которая поставляется в черном и прозрачно-фиолетовом цветах, представляет собой аналогичную цветовую гамму, которую Nintendo использовала с системами Nintendo 64 и Gameboy Color. Форм-фактор этого дизайна отличается от текущих AYANEO и AYANEO NEXT (как стандартной, так и версии PRO), которые в настоящее время доступны на веб-сайте компании.

Система будет использовать APU AMD Ryzen 7 6800U и будет предлагать 512 ГБ памяти. Дополнительная информация о новой линейке Geek неизвестна, кроме цены и дизайна. AYANEO Next и Next Pro продаются на их веб-сайте и являются самыми близкими по мощности процессорами с процессором AMD Ryzen 7 5825U с восемью ядрами и шестнадцатью потоками. APU AMD Ryzen 7 6800U, выпущенный в апреле 2022 года, предлагает те же восемь ядер в шестнадцати потоках и базовую тактовую частоту 2,7 ГГц с повышением до 4,7 ГГц. Процессор был создан, чтобы быть совместимым с сертификацией PCIe 4.0, а также иметь возможность DDR5 из коробки. Графический чип на APU представляет собой интегрированный графический процессор AMD Radeon 680M с 12 ядрами и частотой 2200 МГц.