Acer представляет очиститель воздуха Acerpure Cool C2 и Acerpure Pro P2

Acer представила в Индии два новых очистителя воздуха. К двум новым продуктам относятся Acerpure Cool C2 и Acerpure Pro P2, и оба имеют HEPA-фильтр 4-в-1, который удаляет вредные бактерии, вирусы, аллергены и загрязняющие вещества из помещения, в котором используется очиститель воздуха.

HEPA-фильтр 4-в-1 способен устранять до 99% бактерий, переносимых по воздуху, и 99,97% ультрамелкой пыли. Очиститель также активен против твердых частиц с аэродинамическим диаметром менее 1,0 и 0,1 микрометра (PM1.0) и аллергенов. Помимо очистителя воздуха, Acerpure Cool также выполняет функцию вентилятора для распределения отфильтрованного свежего воздуха, поскольку имеет усовершенствованный циркуляционный вентилятор. Циркуляционный насос подвижен и может циркулировать воздух, может легко колебаться на 90 градусов вверх / вниз и на 80 градусов влево-вправо. Воздух может достигать расстояния до 12 метров.

На передней панели находится ЖК-экран, который показывает данные о качестве воздуха в режиме реального времени благодаря интеллектуальному датчику, который определяет качество воздуха. Скорость вентилятора увеличивается или уменьшается автоматически в зависимости от качества воздуха.