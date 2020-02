Activision Blizzard отказалась от сервиса потоковой передачи игр NVIDIA GeForce Now

NVIDIA недавно запустила сервис потоковой передачи игр GeForce Now. Тем не менее сервис не получил хорошего одобрения от некоторых производителей игр, в частности Activision Blizzard. В удивительном повороте событий Activision Blizzard удалили всю свою библиотеку игр из сервиса потоковой игры GeForce Now. Будучи поставщиком многих популярных названий, таких как серии Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft и т.д.

Это наносит большой удар по сервису GeForce Now и основные причины этого шага неизвестны. Так как потоковая служба начала работать всего несколько дней назад, пользователи подразумевают, что Activision Blizzard ищет больше прибыли. Некоторые предположения указывают на то, что они переключают потоковые платформы или создают свои собственные.