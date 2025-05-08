Electronic Arts не будет повышать цены на игры

Пока большинство крупных издателей видеоигр поднимают цены на свои проекты, Electronic Arts заявила, что не планирует менять свою ценовую стратегию. Во время вчерашнего звонка с инвесторами при подведении итогов четвёртого квартала и всего 2025 финансового года, руководству EA задали вопрос о возможном росте цен. Однако генеральный директор Эндрю Уилсон и финансовый директор Стюарт Кэнфилд не дали ни одного намёка на скорое повышение стоимости игр. Уилсон объяснил, что структура бизнеса EA за последние 10 лет изменилась: «Если раньше всё, что мы делали, сводилось к продаже блестящих дисков в пластиковых коробках на полках магазинов, то сегодня это лишь малая часть нашего бизнеса. Сейчас у нас есть ценовая модель от free-to-play до делюксовых изданий и не только».
Он также подчеркнул, что вне зависимости от того, продаёт ли EA продукт за доллар, десять или сто, их приоритетом всегда остаётся «высокое качество и ценность для игроков». По словам Уилсона, именно сочетание качества и ценности делает бизнес EA устойчивым и развивающимся. Конечно, такие заявления звучат обнадёживающе, особенно на фоне происходящего в индустрии, где почти все крупные игроки уже повысили или готовятся повысить цены. Nintendo первой перешагнула психологическую планку с запуском Mario Kart World, Microsoft заявила, что поднимет цены уже к праздничному сезону, а PlayStation пока удерживает планку, хотя следующая крупная игра вполне может подорожать на 10 долларов.