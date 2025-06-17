Final Fantasy XVI ужасно портировали на Xbox Series X

Порт Final Fantasy XVI для Xbox Series X оказался весьма спорным — с одной стороны, он демонстрирует лучшее и более стабильное поведение в режиме высокой частоты кадров по сравнению с версией для PlayStation 5. С другой — страдает от существенного падения разрешения, визуальных багов и откровенно слабой технической реализации. Как отмечают специалисты Digital Foundry, игра в обоих режимах (Graphics и Frame Rate) на Xbox Series X рендерится в более низком разрешении, чем на PlayStation 5. Речь идёт про 1440p на PS5 против всего 1224p на Xbox, хотя, казалось бы, Series X чаще работает либо на равных, либо с небольшим преимуществом в разрешении. Это делает изображение размытым на фоне PS5, даже несмотря на одинаковое использование сглаживания TSC MAA и апскейлинга AMD FSR 1.

Но и это не главное — у порта серьёзные проблемы с гаммой, яркостью и контрастностью, из-за чего картинка может выглядеть некорректно. В частности, отображение листвы выглядит сломанным, и в целом визуальная составляющая требует срочного патча с исправлениями. Тем не менее, в режиме Frame Rate на Xbox Series X есть заметный плюс — пусть разрешение и падает до 720p (против 1080p на PS5), игра работает с почти идеальной стабильностью в 60 кадров в секунду во время боя и перемещения по миру. У PS5 в этом режиме наблюдаются просадки. Добиться стабильности на Xbox удалось не только за счёт снижения разрешения, но и сильно упрощённого уровня детализации, что может бросаться в глаза при сравнении консолей.