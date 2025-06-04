Epic Games выпустила инструмент для создания фотореалистичных персонажей

Также Epic Games сообщила, что авторы смогут продавать созданных MetaHumans-персонажей на маркетплейсе Fab, где собираются цифровые ассеты. Это даст другим разработчикам возможность использовать чужих MetaHumans-персонажей в своих проектах. Во время демонстрации на сцене Epic Games показала, как MetaHuman-инструменты позволяют анимировать персонажа в реальном времени, используя всего лишь обычную веб-камеру для захвата мимики актёра. Это выглядело действительно впечатляюще. Кроме того, компания представила новые условия лицензирования, которые теперь позволяют использовать MetaHumans не только в Unreal Engine, но и в других движках и программах. Это открывает путь к интеграции MetaHuman-персонажей в Unity, Godot, а также в профессиональные графические пакеты вроде Maya, Houdini и Blender.