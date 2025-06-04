Epic Games выпустила инструмент для создания фотореалистичных персонажей

Гиперреалистичные персонажи MetaHuman от Epic Games впечатляют своей детализацией, и теперь компания делает их ещё доступнее для разработчиков. На мероприятии State of Unreal, прошедшем во вторник, Epic Games объявила, что технология MetaHuman Creator теперь встроена непосредственно в Unreal Engine — начиная с версии Unreal Engine 5.6. Кроме того, инструменты для создания и редактирования лиц, ранее доступные только для головы персонажей, теперь распространяются и на всё тело. Это означает, что разработчики смогут настраивать как лица, так и телосложение персонажей с высокой степенью детализации — под нужды своих игр или приложений.

Также Epic Games сообщила, что авторы смогут продавать созданных MetaHumans-персонажей на маркетплейсе Fab, где собираются цифровые ассеты. Это даст другим разработчикам возможность использовать чужих MetaHumans-персонажей в своих проектах. Во время демонстрации на сцене Epic Games показала, как MetaHuman-инструменты позволяют анимировать персонажа в реальном времени, используя всего лишь обычную веб-камеру для захвата мимики актёра. Это выглядело действительно впечатляюще. Кроме того, компания представила новые условия лицензирования, которые теперь позволяют использовать MetaHumans не только в Unreal Engine, но и в других движках и программах. Это открывает путь к интеграции MetaHuman-персонажей в Unity, Godot, а также в профессиональные графические пакеты вроде Maya, Houdini и Blender.
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