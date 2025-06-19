Steam получил функции доступности

Valve внедряет новые функции доступности для игроков с ограниченными возможностями в последней бета-версии Steam Big Picture Mode и SteamOS. Среди интересных нововведений стоит отметить возможность настройки интерфейса, режим повышенного контраста и встроенный экранный диктор для SteamOS. Valve также отмечает, что это только первые шаги в направлении доступности, и в будущем можно ожидать больше новшеств. Но уже сейчас в настройках клиента появился ползунок масштабирования текста для увеличения или уменьшения шрифта в интерфейсе и опция, которая отключает некоторые визуальные переходы и эффекты движения на экране. Для устройств на базе SteamOS (Steam Deck и Lenovo Legion Go S) также реализовали цветовые фильтры, применяемые как к интерфейсу Steam, так и к самим играм.

Здесь имеются оттенки серого, инверсия яркости дисплея и инверсия цветов. Все эти функции находятся во вкладке «Доступность» в настройках SteamOS. Кроме того, ранее в этом месяце Valve добавила возможность фильтрации игр по параметрам доступности. Теперь пользователи могут искать игры с поддержкой различных функций — от регулировки уровня сложности до преобразования речи в текст и наоборот. Valve также приглашает игроков с ограниченными возможностями делиться идеями и пожеланиями в специальной ветке обсуждений — среди популярных запросов уже фигурирует, например, режим моно-звука. Очень хорошо, что компания занимается этим направлением, упрощая жизнь геймерам.
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